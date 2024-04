"Warum hast du das nicht schon vor ein paar Jahren gemacht?" Horst Hrubesch begeistert von Newcomerin Bibiane Schulze Solano

Bis zu ihrem Wechsel ins Baskenland 2019 hatte die Deutsch-Spanierin beim 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt) gespielt. Der 72-Jährige zeigte sich vor dem Start in die EM-Qualifikation nun "begeistert" davon, wie der Neuling beim Debüt im Kreise der deutschen Fußballerinnen aufgetreten sei.

"Und was sie im Training gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Klar muss sie es auch im Spiel dann zeigen", führte Hrubesch aus: "Aber es war der richtige Schritt von unserer Seite, sie einzuladen. Der Rest wird sich dann zeigen."

Zweimal war die 25-Jährige im vergangenen Jahr bereits für Lehrgänge des spanischen Nationalteams nominiert worden, kam aber aufgrund von Verletzungen nicht zum Zuge.

Bei einem Pflichtspieleinsatz in Österreich am Freitag (20.30 Uhr) oder gegen Island in Aachen am Dienstag (18.10 Uhr) wäre die in Bad Soden am Taunus geborene Verteidigerin für Deutschland "festgespielt".