"Das ist unser Saisonhighlight": Kampfansage an den FC Bayern München

"Das ist für uns jetzt das absolute Saisonhighlight. Die letzten Spiele laufen jetzt als Vorbereitung auf das Finale", sagte Innenverteidigerin Marina Hegering am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Der FC Bayern liegt in der Liga bei noch drei ausstehenden Spielen sieben Zähler vor den Wölfinnen, die Hoffnung auf den Meistertitel gehe daher "gegen Null", so Hegering. Am 9. Mai kommt es im DFB-Pokalfinale zum direkten Duell der beiden besten deutschen Teams. "Wir haben noch eine Rechnung offen wegen des Saisonverlaufs", sagte die Nationalspielerin.

Für den VfL ist es das zehnte Pokalfinale in Folge, alle neun Titel seit 2015 gingen in die Autostadt.