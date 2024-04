Laura Freigang angeblich vor Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt.

Demnach soll Freigang, deren aktueller Vertrag 2025 ausläuft, für zwei weitere Jahre verlängern, einschließlich einer Option für 2027/28. Zwar sei der Kontrakt noch nicht unterschrieben, es gebe aber nur noch Kleinigkeiten zu klären.

Freigang spielt seit 2018 in Frankfurt und mauserte sich am Main bis zur Nationalspielerin (25 Einsätze/12 Tore). Aus ihrer Verbundenheit zur Stadt machte sie im vergangenen Jahr in einem Interview mit GOAL kein Geheimnis.

Allerdings ging die neue Vertragsverlängerung wohl nicht reibungslos über die Bühne: Medienberichten zufolge soll sie im März ein Angebot der Eintracht abgelehnt haben.

In der laufenden Saison steht Freigang in 33 Pflichtspielen für die Eintracht bei elf Toren und fünf Vorlagen. In der Torjägerliste der Frauen-Bundesliga steht sie mit sieben Treffern auf dem geteilten fünften Platz.

In der Tabelle steht Frankfurt mit 32 Punkten aus 18 Spielen aktuell auf dem vierten Rang. Am kommenden Samstag empfängt man den 1. FC Nürnberg.