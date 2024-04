FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Frauen Bundesliga im TV und Livestream?

Möglichkeiten, die Partie zwischen München und Bremen heute live und in Farbe zu sehen, gibt es wie Sand am Meer. Fangen wird mit der kostenfreien an: Sport1. Der Sportsender bietet das Duell kostenfrei im TV und im Livestream über App und Website an.

Darüber hinaus sind auch einige Streamingdienste am Start: Sowohl DAZN als auch MagentaSport sind im Pay-TV und im Stream für Euch zur Stelle. Bei beiden ist allerdings ein Abonnement erforderlich.

Dieses könnt Ihr umgehen, wenn Ihr zu OneFootball greift. Dort gibt es viele Fußballspiele einzeln zu buchen.