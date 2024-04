FC Bayern München oder VfL Wolfsburg: Wer ist Rekordmeister bei den Frauen?

1974 wurde erstmals in der Historie des Frauenfußballs eine deutsche Meisterschaft ausgetragen. Seit 1997 existiert die Frauen-Bundesliga in seiner heutigen Form, zwölf Teams kämpfen in jedem Jahr um den Meistertitel in Deutschland. In den vergangenen Jahren beherrschten vor allem zwei Mannschaften das Geschehen in der Bundesliga: Seit der Saison 2012/13 hieß in jedem Jahr der Meister in der Frauen-Bundesliga FC Bayern München oder VfL Wolfsburg.

Und auch in dieser Saison stehen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg an der Spitze der Frauen-Bundesliga. Der FC Bayern München ist dabei auf dem besten Weg seinen nächsten Meistertitel zu holen, Giulia Gwinn und Co. haben wenige Spieltage vor Saisonschluss ein ordentliches Polster auf den Rivalen aus Wolfsburg.

Insgesamt zwölf Bundesliga-Meisterschaften vereinen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg aktuell. In der Liste der Rekordsieger stehen die Teams damit weit oben, angeführt wird diese Liste allerdings von einer anderen Mannschaft.

SPOX verrät Euch, wer der Rekordmeister der Frauen-Bundesliga ist.