FC Bayern München: Haben die Frauen des FCB schon einmal das Triple oder Double gewonnen?

Der FC Bayern München konnte in seiner Vereinshistorie noch nie das Double oder das Triple gewinnen. Seit der Saison 2014/15 gelang den Münchnerinnen der Gewinn von gleich vier Meisterschaften, im DFB-Pokal zogen die Bayern zuletzt allerdings den Kürzeren. Der Seriensieger im DFB-Pokal ist aktuell der VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen gewannen zuletzt neun Mal in Folge den DFB-Pokal.

Ihren einzigen Pokaltriumph sicherten sich die Bayern in der Saison 2011/12, die Bundesliga beendete der FCB in diesem Jahr auf dem sechsten Rang. Der deutsche Meister hieß damals Turbine Potsdam. In der aktuell Saison 2023/24 könnte der FC Bayern München also zum ersten Mal das Double gewinnen.

Auch in der Champions League hat es für den FC Bayern München in den vergangenen Jahren nicht für einen Titelgewinn gereicht. 2018/19 spielten die Münchnerinnen ihre bislang beste Champions-League-Saison. Vor fünf Jahren scheiterte der FC Bayern München allerdings im Halbfinale der Königsklasse am FC Barcelona.