Trainerin des FC Chelsea ist nach Niederlage gegen Barcelona stinksauer auf die Unparteiischen: "Wir wurden bestohlen"

"Ich war überrascht, als diese Schiedsrichterin für dieses Spiel angesetzt wurde", führte die 47-jährige Engländerin aus. "Sie ist bekannt dafür, schnell Karten zu zücken. Das ist die schlechteste Entscheidung in der Geschichte der Women's Champions League. Es tut mir leid für meine Spielerinnen, wir wurden bestohlen. Wir hatten kurz zuvor den Pfosten getroffen und das Momentum war auf unserer Seite. Doch dann hatten wir keine Chance, daraus Kapital zu schlagen."

In Unterzahl kassierte Chelsea vor knapp 40.000 Zuschauern an der Stamford Bridge dann noch das 0:2. Fridolina Rolfö gelang in der 75. Minute per Elfmeter das entscheidende Tor für Barcelona.

Während Chelsea um die beiden deutschen Mittelfeldspielerinnen Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken damit kurz vor dem Finale die Segel streichen musste, zog Barça ins Endspiel ein, das am 25. Mai in Bilbao steigt. Gegner dort ist entweder Paris Saint-Germain oder Olympique Lyon.