Das von Alisha Lehmann gecoachte Team von Streets United hat sich den ersten Titel in der Baller League gesichert. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Lukas Podolski gegen Calcio Berlin mit 7:5 durch.

Die Schweizer Nationalspielerin war einer der bekannten Namen an der Seitenlinie in der von Podolski und Mats Hummels gegründeten Indoor-Liga. Am Finaltag in Düsseldorf fehlte Lehmann jedoch, da sie mit der Schweiz in der EM-Qualifikation antritt.