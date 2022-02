BVB nach der Europa-League-Blamage gegen die Rangers aus Glasgow: Saisonende Mitte Februar

Borussia Dortmund hat sich nur elf Tage nach dem 2:5 gegen Bayer Leverkusen erneut vor heimischem Publikum blamiert und bei der 2:4-Pleite gegen die Rangers aus Glasgow in der Europa League ein erschreckendes Bild abgegeben. Der Schrei nach einem Trainerwechsel würde aber zu kurz greifen - die Probleme des BVB liegen tiefer.

Michael Zorc starrte konsterniert auf den Boden und rutschte tief in seinen Sitz auf der Bank von Borussia Dortmund. Den Sportdirektor des BVB, seit über 40 Jahren im Klub und somit Ikone, wenige Monate vor seinem endgültigen Ausscheiden dermaßen frustriert zu sehen - es war ein ähnlich erschütterndes Bild wie jenes, das die Mannschaft der Schwarzgelben in den 90 Minuten zuvor gegen die Rangers aus Glasgow abgab.

Neben Zorc saß sein Nachfolger Sebastian Kehl, mit identischer Gestik und Mimik. Allerspätestens nach dieser Blamage, längst nicht mehr der ersten in der laufenden Saison, wird den beiden Verantwortungsträgern (hoffentlich) bewusst geworden sein: Der BVB befindet sich in einer echten Sinnkrise. Das kann auch der so inkonstant erarbeitete, aber dennoch souveräne zweite Platz in der Bundesliga nicht mehr kaschieren.

Durch das 2:4 gegen die Schotten steht die Borussia Mitte Februar vor dem Aus im dritten Pokalwettbewerb dieser Saison und angesichts der seit Jahren festgefahrenen Tabellensituation als Abo-Zweiter in der Liga wäre die Spielzeit für den BVB bei einem endgültigen K.o. in Glasgow kommende Woche praktisch vorbei.

"Wir sind in Berlin wieder in die Spur gekommen", sagte Marco Rose mit Blick auf den 3:0-Sieg bei Union vor der Partie. "Jetzt geht es darum, einmal eine Serie zu starten." Die Hoffnung auf Konstanz und Nachhaltigkeit, wie er es nannte, hat der Trainer schon mehrere Male fast wortgleich in den vergangenen Wochen und Monaten geäußert. Doch es will nicht im Entferntesten gelingen.

Netzreaktionen zum BVB-Debakel: Die Rückkehr des Emre-Can-Spirit © imago images 1/13 Der BVB geht gegen die Rangers aus Glasgow sang- und klanglos in der Europa League unter. Und auch wenn er wegen einer Verletzung nicht auf dem Platz stand, so feierte der Spirit des Emre Can ein beeindruckendes Comeback. Die Netzreaktionen zum Debakel. © Twitter 2/13 Micky Beisenherz (Podcaster bei Fußball MML, TV-Autor und -moderator) © Twitter 3/13 © Twitter 4/13 © Twitter 5/13 Thomas Nowag (Reporter und CvD beim Sport-Informations-Dienst) © Twitter 6/13 Frank Lussem (kicker) © Twitter 7/13 © Twitter 8/13 Jesco von Eichmann (Sky) © Twitter 9/13 © Twitter 10/13 © Twitter 11/13 © Instagram 12/13 © Twitter 13/13

Trainerwechsel? Die BVB-Probleme liegen tiefer

Ist daran also der Coach schuld? Natürlich, aber natürlich auch nicht nur er. Rose ist schließlich nicht der erste Dortmunder Übungsleiter seit der goldenen Ära von Jürgen Klopp, der die teilweise extrem groteske Wankelmütigkeit nicht aus der BVB-Mannschaft, ja aus dem gesamten Verein bekommt. Es würde deutlich zu kurz greifen, in der aktuellen Phase nur nach einem Trainerwechsel als dem einzigen Weg zur Besserung zu schreien.

Denn Dortmunds Probleme liegen tiefer. Die einstige Identität des Klubs - Emotionalität, Gier, Kampfgeist, Bodenständigkeit - ist in den vergangenen Jahren unter den sich zementierenden sportlichen Gegebenheiten immer stärker verblasst. Die Vizemeisterschaft, der Pokalsieg und das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals im Vorjahr waren stark, aber es ist der natürliche Anspruch an den BVB geworden. Um diesem jedoch kontinuierlich gerecht zu werden, klafft im Alltag zu häufig ein riesiges Loch zur Realität.

Individuell sind die Dortmunder zweifelsohne enorm talentiert und auch in einer rumpelnden und spielerisch wenig überzeugenden Saison wie der laufenden in der Lage, gegen andere Teams zu siegen oder wie in der Bundesliga 16 Vereine hinter sich zu lassen. Doch es fällt seit geraumer Zeit schwer zu erkennen, wofür die Mannschaft des BVB als gesamtes Gebilde eigentlich steht. Genau dies ist in einer in Sachen Fußball emotional aufgeladenen Region wie dem Ruhrgebiet jedoch das weitaus größere Übel als das regelmäßige Hin und Her zwischen Sieg und Niederlage.

BVB: Das Gesicht der Mannschaft muss sich verändern

So nämlich geht die Identifikation mit dem Verein immer stärker flöten, die Abstinenz der Zuschauer während der Pandemie hat diesen Prozess ohnehin befeuert. Lautstarke Pfiffe nach Schlusspfiff im Dortmunder Stadion, dem die organisierte Fanszene fehlt und wo wie am Donnerstagabend die durchgängig singenden Gästefans die Partie zu einem Auswärtsspiel machen, sind dafür nur zu symbolhaft.

Sollte sich die Borussia nächste Woche tatsächlich auch aus der Europa League verabschieden, würde sie noch ganze drei Monate sportlich relativ belanglos durch die Gegend dümpeln. Das wäre Gift für den Verein, möglicherweise aber auch eine gute Möglichkeit zur weiteren Selbstreflexion und Analyse.

Was darauf zu folgen hat, ist mittlerweile glasklar: Das Gesicht der Mannschaft muss sich verändern. Die Bosse des BVB sollten genau hinsehen, wer die wirkliche Lust in sich trägt, sich als Spieler stets verbessern zu wollen sowie alles für den Klub zu geben - und nicht erst dann, wenn man wie in der Vorsaison das Messer an der Kehle spürt. Sie sollten die für dieses Niveau und die eigenen Ansprüche fehlende Qualität zahlreicher Akteure schonungslos aufdecken und dann radikaler handeln als zuletzt.

BVB-Noten zum Debakel: Sechs Totalausfälle, eine Fehlbesetzung, ein Lichtblick © imago images 1/17 Der BVB ist im Hinspiel der Europa-League-Playoffs von den Glasgow Rangers gedemütigt worden. Die Devise bei den Dortmundern in dieser Partie: Offensiv war's schlecht, defensiv noch schlechter. Dementsprechend fielen die Noten und Einzelkritiken aus. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Bewahrte die Borussia sogar noch vor Schlimmerem. Behielt die Ruhe im Eins-gegen-eins mit Barisic (10.) und drehte den scharfen Abschluss von Aribo noch um den Pfosten (40.). Bei den Gegentoren ohne Chance. Note: 3. © imago images 3/17 MANUEL AKANJI: Als Rechtsverteidiger eine Fehlbesetzung. Hatte massive Probleme mit dem flinken Kent, der die erste Rangers-Großchance (10.) und auch das dritte Tor (49.) auflegte. Offensiv unsichtbar. Wurde in der 56. Minute erlöst. Note: 5,5. © imago images 4/17 MATS HUMMELS: Mit den meisten Ballaktionen (122) beim BVB, aber seiner Abwehr konnte er keinen Halt geben. Der Routinier zeigte viele Unsicherheiten und war bei den Rangers-Überfällen selten auf der Höhe. Satte 16 Ballverluste. Note: 4,5. © imago images 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Schlimmer Abend für den Franzosen. Erst vergab er die Großchance zur Dortmunder Führung kläglich (15.). Dann verursachte er den Handelfmeter, der das Spiel aufs falsche Gleis hob. Vorm 1:4 fälschte er unglücklich ab. Note: 5,5. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Der Linksverteidiger ließ zu viele Lücken. Offensiv verpufften selbst gute Momente, wie bei seiner vermurksten Flanke nach starkem Konter (24.). Lichtblick nach der Pause: Legte zum 1:3 auf und erzielte das 2. Tor selbst. Note: 3,5. © getty 7/17 AXEL WITSEL: Viel zu zaghaft in seinen Aktionen. Im Aufbauspiel ohne Einfluss und gegen die immer frecher werdenden Gäste aus Schottland auch zunehmend defensiv überfordert. Verdiente sich die frühe Auswechslung. Note: 5,5. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Ein starker Pass auf Reus (33.) - aber sonst? Dahoud bekam seine PS überhaupt nicht auf die Straße. Kaum eine gefährliche Aktion, kaum Esprit. Auch in der Absicherung war er keine Hilfe, trotz 12 Balleroberungen. Note: 5. © imago images 9/17 JULIAN BRANDT: War nur bei Ecken zu sehen. Ansonsten aber ohne Idee, wie die kompakte Rangers-Defensive zu knacken wäre. Schon zur Pause hatte Trainer Rose das Vertrauen in den Mittelfeldspieler verloren. Note: 5,5. © imago images 10/17 MARCO REUS: Der Kapitän fing ordentlich an. Schöne Aktion per Hacke, für die aber kein Teamkollege zur Verwertung bereitstand. Tauchte dann aber völlig unter und gab sich dem drohenden Debakel kampflos hin. Note: 5,5. © getty 11/17 JUDE BELLINGHAM: Weit von der Normalform entfernt. Ließ sich immer wieder im Mittelfeld abkochen. Eine starke Vorlage für Reus, die ein Tor verdient hätte. Nach dem Wechsel besser, mit dem schönen Anschlusstreffer und auch der Vorlage zum 2:4. Note: 3,5. © imago images 12/17 DONYELL MALEN: Totalausfall. Strahlte überhaupt keine Gefahr aus. Nur zwei Torschüsse gelangen ihm. Warum Trainer Rose erst in der 68. Minute reagierte und den überforderten Holländer vom Platz nahm, bleibt sein Geheimnis. Note: 5,5. © getty 13/17 GIOVANNI REYNA: Ab der 46. Minute für Brandt auf dem Feld. Mühte sich nach Kräften, aber das Spiel war da aus Dortmunder Sicht längst den Bach runter gegangen. Note: 4,5. © imago images 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam nach der Pause für den enttäuschenden Witsel. Hatte seine Füße in der Entstehung des 1:3 im Spiel. Konnte dem Spiel aber keine Wendung mehr geben. Dennoch: ein kleiner Lichtblick. Note: 3,5. © imago images 15/17 NICO SCHULZ: Erlöste den bedauernswerten Akanji in der 56. Minute. Tauschte mit Guerreiro aber die Seiten, weil Schulz links wertvoller ist. Passte sich dem nervösen BVB-Spiel schnell an und vergab eine gute Chance durch schlechte Ballannahme. Note: 4,5. © imago images 16/17 STEFFEN TIGGES: Undankbarer Einsatz ab der 68. Minute. Zeigte viel Engagement, konnte sich aber nicht groß in Szene setzen. Note: 4. © getty 17/17 REINIER: Ersetzte Kapitän Reus in den letzten sieben Minuten. Nicht genügend Zeit, um Pluspunkte zu sammeln. Keine Bewertung.

BVB bislang bei 56 Gegentoren in 33 Pflichtspielen

Sie müssen sich aber auch die Frage stellen, ob Rose der Trainer ist, der die Borussia wirklich entscheidend weiterbringt und das Team auf Dauer verbessert. Blickt man auf die bisherige, nackte Bilanz des Coaches, dann spricht sie eher nicht dafür. 56 Gegentore (seit 1991 kassierte man nur 2007/08 mehr) in 33 Pflichtspielen, also 1,6 pro Partie, sind erbärmlich für diesen Klub.

Ist dies allerdings nicht vielmehr einer der Belege für die fehlenden Qualitäten, die der Kader als sportliche Gemeinschaft aufweist? Kassiert der BVB nicht irgendwie ständig ein Tor wie das 0:2 der Rangers, nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten, der am langen dann vollendet wird? Kaum Körperspannung, wenig Laufbereitschaft, fehlende Antreiber und Führungspersönlichkeiten, um Widerständen zu trotzen - treffen diese Attribute nicht seit Jahren schon und unabhängig vom Mann an der Seitenlinie auf das Dortmunder Ensemble zu?

Die Vergangenheit hat diese Fragen mehrfach eindeutig beantwortet. Der Kader muss dringend deutlich mehr für Roses Spielidee optimiert werden und dabei Spielerprofile berücksichtigen, die zugleich der DNA des Vereins wieder mehr Leben einhauchen können. Die nachvollziehbare Apathie von Zorc und Kehl nach Spielende sollte also nicht zu lange anhalten.