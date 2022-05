Reaktionen auf Frankfurts Europa-League-Sieg: Rode wie "Schweini 2014"

Bei Eintracht Frankfurt brachen nach dem historischen Europa-League-Sieg gegen die Glasgow Rangers alle Dämme. Sebastian Rode fühlte sich mit Platzwunde an Bastian Schweinsteiger erinnert und Kevin Trapp feiert die Frankfurter Helden. Die Stimmen und Reaktionen bei RTL und BT Sport.

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Unglaublich, diese Mannschaft. Wir haben es einfach verdient. Wir sind unglaublich glücklich, mit den Fans jetzt feiern zu dürfen. Für uns stand so viel auf dem Spiel."

... über seine Verletzung: "Ich habe direkt an Schweini gedacht, WM 2014, von daher war es ein gutes Omen. Die Unterstützung war heute wieder unglaublich."

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Was wir geleistet haben, unglaublich. Jetzt ist nur noch Party angesagt. Jetzt ist nur Party und Freude angesagt. Für die Stadt, für die Fans. Das ist einfach unglaublich. Von der Relegation bis in die Euro League, was gibt es Geileres? Danke an alle, Danke Deutschland. Frankfurt regiert!"

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Wir sind alle die Helden, schau dir das an. Mit 0:1 hinten, aber wir wussten, wir sind dran. Es gibt keinen Helden, wir sind alle Helden."

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt): "Heute gilt nur freuen, feiern, diesen verdammten Pokal nach Frankfurt bringen. Dieses elendige Miststück wollen wir auf den Römer bringen. Wir wollen es der Stadt und der Region zeigen. Es hat mir jeder verboten, und trotzdem habe ich es gesagt: Ich werde heute Nacht aus diesem Pott saufen. Heute war der größte Moment in unserer Vereinsgeschichte, das muss man ganz genau so sagen. Und das ist so. Deshalb bin ich ein monsterstolzer Präsident."

Noten: Elfmeter-Held Trapp und Turban-Turbo Rode beim Frankfurter Triumph © getty 1/34 Eintracht Frankfurt hat es geschafft! Die SGE besiegt im Europa-League-Finale die Rangers im Elfmeterschießen. Dabei avanciert Kevin Trapp genauso zum Helden wie Sebastian Rode. Die Noten aller Spieler. © imago images 2/34 EINTRACHT FRANKFURT - KEVIN TRAPP: War lange nicht gefordert, beim 0:1 chancenlos. Dann mit überragender Parade das Elfmeterschießen gesichert (118.), dort gegen Ramsey pariert. Note: 2. © getty 3/34 ALMAMY TOURE: Zu ungenau im Spielaufbau, wodurch er den Rangers einige Bälle billig herschenkte. Gegen den Ball dafür mit wenigen Fehlern. Note: 3. © imago images 4/34 TUTA: Ebenfalls mit Schwächen in der Ballverteilung. Spielte zu oft lange Bälle, die nicht ankamen. Defensiv allenfalls solide, beim 0:1 aber schlecht positioniert. Ließ sich zu leicht abkochen, dann verletzt raus. Note: 5. © imago images 5/34 EVAN NDICKA: Bester Frankfurter Innenverteidiger, gewann vor allem in der Luft viele Zweikämpfe. Fing einige Konter klug ab. Auch er mit Fehlern im Spielaufbau, aber weniger gefährlich. Note: 2,5. © imago images 6/34 ANSGAR KNAUFF: Wollte über rechts antreiben, hatte den ersten richtig gefährlichen Abschluss (20.). Trotzdem mit großer Streuung in seinen Aktionen, zu wenig Konstanz, zu wenig Durchschlagskraft. Note: 4. © imago images 7/34 SEBASTIAN RODE: Nach fünf Minuten mit einer Kopfverletzung, spielte dennoch weiter und machte seine Sache sehr gut. Zweikampf- und laufstark, offensiv mit Zuspielen und Läufen gefährlich. Vor allem ein stabiler Anker (89 % Passquote). Note: 2. © imago images 8/34 DJIBRIL SOW: Nicht ganz so auffällig im Spiel mit dem Ball wie sonst, dafür ein Faktor für die meist stabile Konterabsicherung. Beim 0:1 mit der Vorlage per Kopf für die Rangers, ansonsten aber fehlerfrei. Note: 3,5. © imago images 9/34 FILIP KOSTIC: Gewohnt präsent im Offensivspiel, gewohnt gefährliche Flanken, gewohnt wenige Fehler. Eine typische Kostic-Performance - lange aber ohne Punch. Dann mit Assist zum 1:1 und wichtigem Elfertor am Ende. Note: 2,5. © imago images 10/34 JASPER LINDSTRÖM: Fast immer anspielbar, aber zu oft mit Ballverlusten. Dafür defensiv sehr engagiert, erstickte viele Konter der Schotten schon im Ansatz. Note: 3. © imago images 11/34 DAICHI KAMADA: Vergab eine gute Gelegenheit zur Führung (12.), ansonsten sehr aktiv im Zentrum, forderte viele Bälle, machte aus seinen Aktionen aber grundsätzlich viel zu wenig. Im Elfmeterschießen eiskalt. Note: 3,5. © imago images 12/34 RAFAEL BORRE: Spielte glücklos, verstolperte einige gute Gelegenheiten (bspw. 53.) und fiel auch sonst zu selten auf. Lange kein Faktor. Dann mit dem wichtigen 1:1. Riesenchance zum 2:1 vergeben (95.), entscheidenden Elfer versenkt. Note: 3. © getty 13/34 MAKOTO HASEBE: Kam für den verletzten Tuta (59.), beruhigte das Spiel sofort mit seiner Ruhe am Ball. Deutlich weniger Fehlpässe als seine Defensivkollegen, hätte aber noch aktiver sein können. Defensiv sehr stabil. Note: 2,5. © imago images 14/34 JENS PETTER HAUGE: Für Lindström eingewechselt (71.) und direkt an mehreren Angriffen beteiligt. Konnte sich sofort gut einfügen, blieb aber ohne große Höhepunkte. Note: 3,5. © getty 15/34 KRISTIJAN JAKIC: Kam für den starken Sebastian Rode (90.), fiel in der Verlängerung kaum auf, hatte immerhin einen guten Abschluss (115.). Note: 3,5. © imago images 16/34 CHRISTOPHER LENZ: Kam für Evan Ndicka (101.). Versenkte seinen Elfer. Ohne Bewertung. © getty 17/34 AJDIN HRUSTIC: Kam für Djibril Sow (106.). Traf vom Punkt. Ohne Bewertung. © imago images 18/34 RANGERS – ALLAN MCGREGOR: Den 40 Jahre alte schien das Spektakel nicht zu beeindrucken. Früh in der Partie hellwach, als die Frankfurter das eine oder andere Mal gefährlich vor das Tor kamen. Beim Gegentor ohne Schuld. Note 3,5. © getty 19/34 JAMES TAVERNIER: Nur Benzema hat in der diesjährigen Europa-K.o.-Phase mehr Tore erzielt. Der Rechtsverteidiger hatte anfangs wieder viel Drang nach vorne, aber hatte Probleme im Rückwärtsgang. Dann auch weniger Offensivpower. Note 4. © getty 20/34 CONNOR GOLDSON: Typisch britischer Verteidiger. Robust, aber sobald der Ball am Fuß war, eher verloren. Ein paar uninspirierte lange Bälle. Erster Schnitzer (67.) ohne Folgen, dann beim 1:1 orientierungslos. Fing sich danach wieder etwas. Note 3,5. © imago images 21/34 CALVIN BASSEY: Der bessere Fußballer der beiden Innenverteidiger, der dann auch mal einen sauberen Ball spielen konnte. Er schlief aber dann beim 1:1, als er Borre im Fünfer durchziehen ließ. Auch in der Verlängerung mit einem Fehler. Note 4,5. © getty 22/34 BORNA BARISIC: Hatte anfangs Probleme gegen Knauff und Lindström, die ihn ordentlich bearbeitet haben. Verlor einige Bälle notgedrungen. Gewillt, auch mal nach vorne zu kommen. 2. Halbzeit und Verlängerung stabiler. Toller Schuss (107.) Note 3,5. © getty 23/34 RYAN JACK: Hat versucht über Körpereinsatz ins Spiel zu finden, obwohl er auch kein schlechter Fußballer ist. Aber hier und da unglücklich in den Aktionen, als er ein paar Mal zu oft den Ball verlor. Machte Platz für Davis (74.). Note 4. © getty 24/34 JOHN LUNDSTRAM: Bestellte früh mit hartem Einsatz den Turban für Rode. Hatte später dann auch gute Möglichkeit nach einem Standard, bei denen er immer gesucht wurde. Sehr körperlich, kein Lieblingsgegner. Defensiv okay, nach vorne kein Visum. Note 3,5. © imago images 25/34 GLEN KAMARA: Im linken Halbfeld auf verlorenem Posten, schien sich gar manchmal zu verstecken und somit eigentlich auf einer Position, die viele Ballaktionen verspricht, selten an der Kugel. Dass er erst nach 90 Minuten runter ging, verwunderte. Note 5. © imago images 26/34 RYAN KENT: Nominell auf der Außenposition im Angriffstrio, aber vielleicht auch notgedrungen mit viel Fleiß im Spiel gegen den Ball. Er ließ sich oft zurückfallen, um Überzahl im Zentrum zu schaffen. Nach vorne aber wenig. Note 3,5. © imago images 27/34 SCOTT WRIGHT: Wenn er am Ball war, strahlte er durchaus Gefahr aus, aber er war gerade im ersten Durchgang zu selten am Ball, weil ihn Frankfurt im Griff hatte. Beim 1:1 lässt er Kostic zu einfach flanken. Dann eine verdiente Gelbe (73.) und raus. Note 4 © getty 28/34 JOE ARIBO: Schien lange etwas verloren zu sein, auch wenn er in der 26. Minute eine gute Chance hatte. Aber als sich die Chance bot, eiskalt im Abschluss nach der Frankfurter Fehlerkette vor dem 1:0. Lief brutal viel, dann in der 101. runter. Note 2,5. © getty 29/34 STEVEN DAVIS: Kam in der 74. Minute für Jack und orientierte sich deutlich defensiver und unterstützte dort Lundstram, war aber dort etwas ballsicherer und spielte ein paar saubere Bälle aus der eigenen Hälfte. Eine Fastchance (102.). Note 3,5. © imago images 30/34 JUNIOR FASHION SAKALA: Der Mann mit dem besten Namen der Europa League kam in der 74. Minute für Wright und hatte in der 85. Minute eine gute Chance. Deutlich gefährlicher als sein Vorgänger, musste aber dann in der 117. wieder runter. Bitter. Note 3,5. © getty 31/34 SCOTT ARFIELD: Kam zur Verlängerung für den schwachen Kamara und übernahm dessen Part im linken Halbfeld. Beschränkte sich auf seine Rolle als Passstation, auch wenn man spürte, dass er gerne mal aufrücken wollte. Note 4. © imago images 32/34 JAMES SANDS: Der Innenverteidiger füllte ab der 101. Minute die Fünferkette auf, kam für Stürmer Aribo, machte eher durch bloße Anwesenheit Defensivarbeit anstatt aktiv am Ball. Note 3,5. © getty 33/34 KEMAR ROOFE: Ihn wollten die Fans eigentlich von Anfang an sehen, aber er war lange verletzt. Kam erst in der 118. Minute für Barisic. Keine Bewertung. © getty 34/34 AARON RAMSEY: Die Legende kam in der 118. Minute für Sakala und verschoss dann den entscheinden Elfmeter. Keine Bewertung.

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt): "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe beim Elfmeterschießen beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Ich will einfach nur mit den Fans feiern. Wir haben es geschafft. Das ist einfach nur schön. Wir wussten, dass Trappo einen hält."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Was war das für ein Spiel heute? Das im Elfmeterschießen zu gewinnen, passt zur Geschichte. Es war unglaublich, was da geliefert wurde. Die Reise geht weiter in der Champions League, aber erstmal müssen wir das genießen. Danke an jeden, der daran beteiligt war. Wir feiern, bis der letzte Fan nach Hause geht."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "13 Europa-Spiele - kein Spiel verloren. Das ist unglaublich. Mir fehlen die Worte. Jeder hat alles nochmal rausgespresst und alles rausgehauen. Großes Kompliment an die Jungs. Auch die, die wir nicht nominiert haben, waren immer an der Mannschaft. Sie haben uns immer unterstützt. Jetzt wird ein paar Tage gefeiert."

Steven Davis (Glasgow Rangers): "Es ist eine herbe Enttäuschung und gleichzeitig könnte ich nicht stolzer auf das Team und die Fans sein dafür, dass wir das erreicht haben. Wir wissen, wie schwierig es ist, hier herzukommen und wir haben alles auf dem Platz gelassen. Es ist hart, das hinzunehmen, aber ich will einfach nur den Fans danken. Das war eine unglaubliche Reise. Wir haben noch ein Finale am Sonntag, aber es wird dauern, das zu verdauen."

John Lundstram (Glasgow Rangers): "Ich glaube nicht, dass beide Teams großartig performt haben. Wir hätten besser spielen können, aber es ist hart auf einer so großen Bühne wie dieser zu performen. Wir waren alle nervös. Ich bin einfach nur enttäuscht, alle im Stich zu lassen. Die Rangers-Fans sind so weit gereist und haben Dreiviertel des Stadions gefüllt. Es ist herzzerreißend."