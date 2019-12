Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes 2:3: SGE trotz Pleite in der Zwischenrunde

Eintracht Frankfurts Traum von weiteren magischen Nächten im Europapokal lebt nach einer Zitterpartie und einer peinlichen Pleite weiter. Der Bundesligist verlor das abschließende Gruppenspiel in der Europa League gegen die Portugiesen von Vitoria Guimaraes nach zwei späten Gegentoren mit 2:3 (2:1) und verspielte den Gruppensieg, qualifizierte sich dank der Schützenhilfe des FC Arsenal aber dennoch für die Zwischenrunde.

Die Hessen zogen mit neun Punkten als Zweiter der Gruppe F in die K.o.-Phase der besten 32 ein. Guimaraes hatte schon vor dem Anpfiff als Schlusslicht festgestanden. Standard Lüttich wurde nach einem 2:2 gegen Arsenal Dritter.

Danny da Costa (31.) und Daichi Kamada (38.) drehten das Spiel nach der frühen Gästeführung durch Rochinha (8.) vor der Pause vorübergehend für den Halbfinalisten der vergangenen Saison. Da Costas Treffer war dabei in erster Linie Gästetorhüter Miguel Silva zu verdanken, dem ein harmloser Kopfball da Costas durch die Hände rutschte. Al Musrati (85.) und Marcus Edwards (87.) schockten Frankfurt und machten damit zugleich den einzigen Vorrundenerfolg der Gäste perfekt.

Fredi Bobic: "Wir haben es unnötig aus der Hand gegeben"

"Wir haben das Spiel unnötig aus der Hand gegeben. Wir müssen nicht verlieren, das ist ärgerlich. Aber es war keine einfache Gruppe - und wir sind weiter. Das zählt erstmal", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei DAZN.

Bei der Eintracht kehrten Kapitän David Abraham und Mittelfeldspieler Sebastian Rode in die Startelf zurück. Im Angriff bot Trainer Adi Hütter die portugiesischen Angreifer Andre Silva und Goncalo Paciencia gegen deren Landsleute auf.

Frankfurt übernahm nach ersten zögerlichen Minuten schnell die Initiative. Viel lief dabei über die Außenbahnen, Torgefahr strahlte die Hütter-Elf aber zunächst nicht aus.

Foul an Sebastian Rode: Diskussionen um Guimaraes-tor

Statt Jubelschreien schallte schnell ein gellendes Pfeifkonzert von den Rängen: Auch die Frankfurter Spieler beschwerten sich heftig über die Entstehung des frühen Gegentors, weil Schiedsrichter Gediminas Mazeika (Litauen) ein klares Foul an Rode nicht ahndete und die Portugiesen weiterspielten, obwohl der Deutsche mit Schmerzen am Boden liegen geblieben war.

Die Proteste änderten nichts am Rückstand, den Andre Pereira nur zwei Minuten später hätte erhöhen können.

Die Platzherren taten sich nach dem Gegentor schwer und präsentierten sich lange einfallslos. Die Hessen verlagerten das Spiel mit frühem Pressing zwar in die gegnerische Hälfte - Abwehrspieler Martin Hinteregger führte seine Zweikämpfe mitunter am Strafraum der Portugiesen -, in Ballbesitz gelang dem Bundesligisten aber nicht viel. Zudem war Frankfurt anfällig für Konter.

Guimaraes-Keeper patzt - Daichi Kamada trifft erneut

Erst nach Silvas kapitalem Fehlgriff kam Frankfurt zurück ins Spiel. Die Gastgeber kombinierten nun sicher und nutzten die Räume besser. Kamadas Führungstor war folgerichtig, kurz vor der Pause hatte Silva den dritten Treffer auf dem Fuß (45.).

Nach dem Seitenwechsel war Frankfurt bemüht, mit einem weiteren Tor das Weiterkommen endgültig abzusichern. Allerdings häuften sich die Ungenauigkeiten im Aufbauspiel.

Florents Lattentreffer aus 30 Metern (55.) erinnerte den Bundesligisten zudem an die latente Gefahr des Ausgleichs, der das vorzeitige Aus hätte bedeuten können. Am Ende zitterte sich Frankfurt mit einer Niederlage weiter.