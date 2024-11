"Sind nicht willkommen": Amsterdam verbietet Fans von Lazio Rom Stadionbesuch

Dies gab die Stadtverwaltung von Amsterdam am Dienstag bekannt. Als Begründung für den Ausschluss nannte die Behörde das zu hohe Risiko für "rechtsextreme, antisemitische und rassistische" Ausschreitungen.

"Lazio-Fans sind in Amsterdam für das Spiel am 12. Dezember nicht willkommen", heißt es in der Erklärung: "Einige der Anhänger von SS Lazio sind für ihre rechtsextremen und faschistischen Sympathien sowie für antisemitische und rassistische Äußerungen bekannt", so die Stadt weiter. Dafür sei in Amsterdam "kein Platz".

Die gemeinsame Entscheidung des Amsterdamer Bürgermeisters, des Polizeipräsidenten und des Oberstaatsanwalts, beim Aufeinandertreffen der beiden Klubs die Johan-Cruyff-Arena für Lazio-Fans zu sperren, kommt fast drei Wochen, nachdem es rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) zu gewaltsamen Angriffen gekommen war. Es gab Berichte über Hetzjagden auf Maccabi-Fans. Laut Polizei wurden 62 Menschen festgenommen und fünf Personen ins Krankenhaus gebracht.