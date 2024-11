TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SC Braga vs. Hoffenheim im TV und Livestream?

Der TSG Hoffenheim ist am heutigen Donnerstag (28. November) in der Europa League bei Sporting Braga zu Gast. Der Anpfiff für das Duell am 5. Spieltag ist um 21 Uhr im Municipal Stadion in Braga.

Nach vier Partien in der Europa League weist die TSG Hoffenheim eine durchwachsene Bilanz auf: Dem 1:1 zum Auftakt beim FC Midtjylland folgten ein Sieg gegen Dynamo Kiew, eine Niederlage in Porto und ein Remis bei Olympique Lyon. In Portugal könnte das Team von Christan Ilzer den zweiten Sieg einfahren.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Stream zeigt.