Besiktas Istanbul vs. Maccabi Tel-Aviv, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BJK in EL im TV und Livestream?

Besiktas Istanbul trifft heute, am 28. November, in der Europa League auf Maccabi Tel Aviv. Anstoß der Partie im Nagyerdei-Stadion in Debrecen ist um 18:45 Uhr.

Aufgrund der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt wird das Spiel nicht in der Türkei, sondern in Ungarn ausgetragen. Vor dem fünften Spieltag steht Besiktas mit sechs Punkten auf dem 18. Tabellenplatz. Maccabi Tel Aviv hat hingegen bislang keinen Zähler gesammelt und rangiert aktuell auf dem vorletzten Platz der Gruppe.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Stream zeigt.