AZ Alkmaar vs. Fenerbahce Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fener in EL im TV und Livestream?

AZ Alkmaar gegen Fenerbahce Istanbul ist am heutigen Donnerstag, 7. November, eine von 16 Partien des 4. Spieltags in der Europa-League-Gruppenphase. Spielbeginn im AFAS-Stadion ist um 21 Uhr.

Während Fenerbahce in der bisherigen Gruppenphase noch ungeschlagenen ist und mit fünf Punkten aus drei Spielen auf Platz 14 liegt, kassierte Alkmaar nach dem Auftakterfolg gegen Elfsborg zwei Niederlagen in Folge. Um sich von Platz 24 weiter nach oben zu spielen, brauchen die Niederländer mal wieder Punkte - am besten drei.