Mats Hummels bei Rom-Remis wieder ohne Einsatz - Jose Mourinho und Fenerbahce Istanbul starten mit Sieg in Europa League

Neuzugang Mats Hummels wartet bei der AS Rom noch immer auf seinen ersten Einsatz. Der Fußball-Weltmeister von 2014 saß am Donnerstagabend beim 1:1 (1:0) in der Europa League gegen Athletic Bilbao erneut nur auf der Bank und sah den späten Gegentreffer durch Aitor Paredes (85.).