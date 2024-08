FC Zürich vs. Vitória Guimarães heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Qualifikation in der Schweiz im TV und Livestream?

In der Europa Conference League geht es in die dritte und zugleich letzte Qualifikationsrunde. Der FC Zürich hat am heutigen Donnerstag, 8. August, Vitória Guimarães aus Portugal zu Gast. Spielbeginn ist um 19 Uhr im Letzigrund

Der FC Zürich steht nach drei Spielen der heimischen Super League mit sieben Punkten auf Platz drei. Der Saisonstart ist dem Team von Trainer Ricardo Moniz geglückt. Guimarães ist in Portugal noch nicht in den Ligabetrieb gestartet. In der zweiten Qualifikationsrunde setzte sich die Mannschaft gegen den FC Floriana aus Malta durch.