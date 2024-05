Europa League, Finale: Wo läuft Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV und Livestream?

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen! So lautet am heutigen Mittwoch, den 22. Mai, das Endspiel der Europa League. Das Duell wird um 21.00 Uhr im Aviva Stadium in Dublin angepfiffen.

Bayer Leverkusen hat in dieser Woche die Möglichkeit das Triple einzufahren. Den Deutschen Meistertitel hat Bayer Leverkusen schon vor einigen Wochen perfekt gemacht. Offiziell gefeiert haben die Leverkusener den Titelgewinn am vergangenen Samstag nach dem 2:1-Erfolg über den FC Augsburg.

Mit einem Triumph am heutigen Abend gegen Atalanta Bergamo, könnte Bayer den nächsten Titel in dieser Saison gewinnen. Am kommenden Samstag steht für die Mannschaft von Xabi Alonso schließlich das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Halten die Leverkusener am heutigen Abend mit einem Sieg den Triple-Traum am Leben?