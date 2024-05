Bayer Leverkusen: Wo läuft B04 vs. AS Rom im Europa League Halbfinale Rückspiel heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 9. Mai, wird endlich geklärt, welche zwei Mannschaften das Finale der Europa League bestreiten dürfen. Im Rennen sind also noch vier Teams, eines davon ist Bayer Leverkusen, das heute im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom ranmuss.

Dank des 2:0-Sieges im Hinspiel hat die Werkself ein solides Polster und geht gegen die Römer als Favorit ins Duell. Was ebenfalls für Leverkusen spricht, ist der Heimvorteil. Das Rückspiel findet nämlich in der heimischen BayArena statt, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.