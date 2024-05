Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo, Übertragung heute live: Europa League Finale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch, den 22. Mai, duelliert sich Atalanta Bergamo im Finale der Europa League mit Bayer Leverkusen. Die Begegnung startet um 21.00 Uhr im Aviva Stadium in Dublin.

Bayer Leverkusen hat eine überragende Bundesligasaison gespielt. Zum ersten Mal in der Historie der Bundesliga haben die Leverkusener eine Saison ungeschlagen beendet. Und auch im Europapokal musste die Truppe von Xabi Alonso bislang keine einzige Niederlage einstecken. Setzt Bayer Leverkusen am Abend seine perfekte Saison fort?

Gegen Atalanta Bergamo gehen die Leverkusener als leichter Favorit in das Finale. In der Liga stehen die Italiener aktuell auf dem fünften Rang. Ein Pokalfinale hat Atalanta Bergamo in dieser Saison zudem schon verloren: Vergangenen Mittwoch unterlag die Mannschaft von Gian Piero Gasperini in der Coppa Italia gegen Juventus Turin mit 0:1. Ein gutes Omen für Bayer?