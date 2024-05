Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo, Schiedsrichter: Wer pfeift das Europa League Finale?

Geleitet wird das Europa-League-Finale zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo am heutigen Abend von Istvan Kovacs. Am vergangenen Montag teilte die UEFA mit, dass der 39-jährige Rumäne das Endspiel pfeifen wird. Kovacs gilt als erfahrener Schiedsrichter, bislang hat er in seiner Laufbahn 22 Champions-League- und 20 Europa-League-Spiele gepfiffen. Zudem hat er in seiner Karriere auch schon ein EM-Spiel geleitet.

Im Oktober 2022 pfiff Istvan Kovacs schon einmal die Bayer-Truppe unter der Leitung von Xabi Alonso. Bayer Leverkusen dürfte keine gute Erinnerungen an das Spiel haben, das Champions-League-Duell verloren die Leverkusener gegen den FC Porto mit 0:3.

In der Europa League war Istvan Kovacs in dieser Saison erst einmal im Einsatz. Das Achtelfinalduell zwischen dem FC Villareal und Olympique Marseille endete 3:1, in der Partie verteilte der Schiedsrichter ganze acht Gelbe Karten.

Unterstützung bekommt der Rumäne am heutigen Abend von seinen Landmännern Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene, als vierter Offizieller fungiert Ivan Kruzliak aus der Slowakei. Das VAR-Team besteht aus Pol van Boekel und Rob Dieperink aus den Niederlande sowie dem Rumänen Catalin Popa.