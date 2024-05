Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo, Preisgeld Europa League Finale: Wie viel Euro bekommt der Sieger?

Allein für das Erreichen des Europa-League-Finals hat Bayer Leverkusen in dieser Saison ein Preisgeld in Höhe von 14,03 Millionen Euro eingeheimst. Die Prämie setzt sich aus dem Erreichen der Gruppenphase (3,63 Millionen Euro) sowie weiteren Bonuszahlungen für das Weiterkommen in der K.o.-Runde zusammen.

Weitere Boni hat sich Bayer Leverkusen zudem durch Siege in der Gruppenphase erspielt. Insgesamt haben die Leverkusener sich in der Europa League also bislang ein Preisgeld in Höhe von 17,81 Millionen Euro verdient.

Beim Gewinn des Endspiels winken der Mannschaft von Xabi Alonso sogar weitere Millionen. Der Sieger der Europa League bekommt in dieser Saison 4 Millionen Euro extra.