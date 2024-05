Bayer Leverkusen verspottet die AS Rom nach Finaleinzug: "Eine kleine Spitze darf es mal geben"

Bayer Leverkusen trifft im Finale auf Atalanta Bergamo

Im Endspiel in Dublin wartet auf Leverkusen eine weitere italienische Mannschaft. Dann geht es am 22. Mai um 21 Uhr gegen Atalanta Bergamo.

Zuvor trifft Bayer in der Bundesliga am Sonntag auf den VfL Bochum, eine Woche später erfolgt nach dem Heimspiel am 34. Spieltag gegen den FC Augsburg die Überreichung der Meisterschale.

Bereits drei Tage nach dem Finale in der Europa League reist die Elf von Trainer Xabi Alonso dann nach Berlin, um dort das DFB-Pokal-Endspiel gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zu bestreiten.