Europa League, Finale 2024: Termin, Datum, Spielplan, Zeitplan, Ort, Stadion, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Europa League, Finale 2024: Termin, Datum, Spielplan, Zeitplan, Ort, Stadion

Das Finale der Europa League findet am 22. Mai 2024 statt. Gespielt wird im Aviva Stadium in der irischen Hauptstadt Dublin. Wer im Finale gegeneinander spielt, steht aktuell natürlich noch nicht fest, da zuerst das Halbfinale ausgespielt werden muss.

Die Runde der letzten Vier wurde bereits ausgelost, Leverkusen muss gegen AS Rom ran. Gegen den Klub also, der die Werkself im Halbfinale der Saison 2022/23 aus dem Turnier warf. Das Hinspiel am 2. Mai geht in Rom über die Bühne, das Rückspiel am 9. Mai in Leverkusen. Jeweils parallel dazu treffen im anderen Halbfinale Marseille und Atalanta aufeinander, zuerst in Marseille, dann in Bergamo. Alle vier Partien gehen um 21 Uhr los.

Europa League: Die Halbfinalspiele auf einen Blick