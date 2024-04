FC Liverpool: Wo läuft das Europa League Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Liverpool will am heutigen Donnerstag (11. April) mit einem Sieg über Atalanta Bergamo im Viertelfinal-Hinspiel den Grundstein für den Einzug in das Halbfinale legen.

Die Reds gehören mit Bayer Leverkusen zu den absoluten Favoriten auf den Turniersieg, zumal sich Trainer Jürgen Klopp mit einem großen Triumph von den Reds verabschieden will.

Zunächst muss aber die Hürde Bergamo genommen werden. Anpfiff ist im legendären Anfield um 21 Uhr.

Wo die Partie heute live im Free-TV und Livestream läuft? SPOX klärt Euch auf.