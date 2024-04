FC Liverpool vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Viertelfinale im TV und Livestream?

Der FC Liverpool empfängt Atalanta Bergamo am heutigen Donnerstag (11. April) im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League.

Anpfiff ist um 21 Uhr, wenn im legendären Anfield der Ball rollt.

Während sich die Reds in der letzten Saison von Trainer Jürgen Klopp auch den Titel in der Premier League sichern können, muss Atalanta Bergamo um eine erneute Teilnahme am europäischen Geschäft zittern.

Die Italiener liegen in der Serie A derzeit auf dem sechsten Platz, der die Qualifikation für die Europa League bedeuten würde. Die ersten Verfolger sind die SSC Neapel und Lazio Rom.