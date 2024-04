Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Viertelfinale Rückspiele im TV und Livestream?

Vier Begegnung stehen am heutigen Donnerstag, den 18. April, in der Europa League auf dem Programm. Die Viertelfinalrückspiele starten am Abend allesamt um 21.00 Uhr.

Mit Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale der Europa League noch ein deutsches Team vertreten. Der frischgebackene Deutsche Meister hat nach dem 2:0-Hinspielerfolg über West Ham United gute Chancen das Halbfinale zu erreichen. Die weiteren Partien am Abend lauten Atalanta Bergamo vs. FC Liverpool, AS Rom vs. AC Milan und Olympique Marseille vs. Benfica Lissabon.