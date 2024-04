Bayer Leverkusen, Europa League Viertelfinale Rückspiel: Wo läuft West Ham United vs. B04 heute live im Free-TV und Livestream?

Bayer Leverkusen spielt am heutigen Donnerstag, den 18. April, im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United. Das Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr im

Bayer Leverkusen ist aktuell auf dem besten Weg in dieser Saison das Triple zu holen. Die Meisterschaft hat die Mannschaft von Xabi Alonso schon am vergangenen Wochenende eingetütet. Dem Triple-Traum stehen damit nur noch Erfolge im DFB-Pokal und in der Europa League im Weg.

Und in der Europa League sieht es aktuell so aus, als könnte Bayer das Ticket für das Halbfinale buchen. Das Hinspiel entschied Leverkusen nämlich mit 2:0 für sich. Reicht dieser Vorsprung für den Einzug in die nächste K.o.-Runde?