In der Europa League werden heute die Paarungen für die Playoffs ausgelost. Wir verraten, wo die Ziehung im TV und Livestream gezeigt wird.

Es ist Tag der Auslosungen im europäischen Fußball, anders als in der Champions League wird heute in der Europa League allerdings noch nicht das Achtelfinale ausgelost. Der Grund: Bevor es in das Achtelfinale geht, in dem bereits die acht Erstplatzierten aus der EL-Gruppenphase warten, werden noch deren acht Kontrahenten gesucht.

Dafür treten in den Playoffs die acht zweitplatzierten Vereine aus der Gruppenphase der Europa League gegen die acht drittplatzierten Klubs aus der Champions League an. Um diese Mannschaften handelt es sich dabei:

Europa League: Die verbliebenen Mannschaften

Gruppenerste Europa League

(fest im Achtelfinale) Gruppenzweite Europa League Gruppendritte Champions League Bayer Leverkusen SC Freiburg Galatasaray West Ham United Olympique Marseille RC Lens Brighton & Hove Albion Sparta Prag Sporting Braga Glasgow Rangers Sporting Lissabon Benfica FC Liverpool FC Toulouse Feyenoord Atalanta Bergamo Stade Rennes AC Mailand Villarreal AS Rom Young Boys Bern Slavia Prag Qarabag Agdam Schachtar Donezk

Auch die Auslosung der Europa League wird im Hauptsitz der UEFA in Nyon (Schweiz) vonstatten gehen. Um 13 Uhr soll es dort losgehen.

© getty In der Europa League findet heute die Auslosung der Playoffs statt.

Europa League, Auslosung Playoffs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die Ziehung live und in Farbe zu sehen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Option im TV, nämlich Sky Sport News HD, kostenpflichtig ist. Die gute: im Livestream gibt es ein paar Gratisvarianten:

Livestreams: RTL+, SkyGo, WOW (alle drei kostenpflichtig), uefa.tv, skysport.de, Sky Sport App (alle drei gratis)

Europa League, Auslosung Playoffs heute live im Liveticker

Bei SPOX werden wir die Auslosung ebenfalls begleiten, und zwar im Liveticker. Damit verpasst Ihr kein Los:

Hier geht's zum Liveticker der Auslosung der Playoffs in der Europa League.

Europa League, Auslosung Playoffs heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Event: Auslosung Playoffs

Auslosung Playoffs Wettbewerb: Europa League

Europa League Datum: 18. Dezember 2023

18. Dezember 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Nyon, Schweiz

Nyon, Schweiz TV: Sky Sport News HD

Livestream: skysport.de, uefa.tv, RTL+

Liveticker: SPOX

