Heute steigen in der Europa League reihenweise Spiele. Hier erfahrt Ihr, wer die Spiele im TV und im Livestream zeigt und ab Spiele im Free-TV übertragen werden.

Am heutigen Donnerstag, 30. November, rückt die Europa League in den Mittelpunkt des Fußball-Interesses. 16 Partien des 5. Spieltags der Gruppenphase stehen auf dem Programm. In vielen Gruppen werden weitere Entscheidungen darüber fallen, welche Mannschaften schon vorzeitig die K.o-Phase erreichen und welche nicht.

Sieben Spiele beginnen um 18.45 Uhr, die weiteren neun werden um 21 Uhr angepfiffen.

Im Einsatz sind auch die beiden deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und SC Freiburg. Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen spielt um 21 Uhr in Schweden beim BK Häcken, der SC Freiburg empfängt Olympiakos Piräus (Anpfiff 18.45 Uhr). Leverkusen reicht bereits ein Unentschieden, um Platz eins abzusichern und damit gleich ins Achtelfinale einzuziehen. Gute Chancen darauf hat auch der SC Freiburg, der punktgleich mit West Ham United die Tabelle der Gruppe A anführt. Mit einer Punkteteilung stünden die Breisgauer zumindest schon in der Zwischenrunde.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überrägt den 5. Spieltag im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Europa League liegen bei dem Privatsender RTL, der an jedem Spieltag der Europa League und der Conference League eine Begegnung live im Free-TV zeigt. Heute läuft auf RTL die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki aus der Conference League im frei empfangbaren Fernsehen, weshalb kein Europa-League-Spiel im Free-TV ausgestrahlt wird.

Die Spiele von Leverkusen und Freiburg und weitere Europa-League-Spiele können dennoch live verfolgt werden. Auf RTL+ werden heute sieben Spiele der Europa League im Livestream angeboten, zudem 18.15 Uhr eine Konferenz, die Partien mit Spielbeginn 18.45 Uhr und dann mit Spielbeginn 21 Uhr beinhaltet.

Hier die sieben Einzelspiele bei RTL+:

SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus

BK Häcken vs. Bayer Leverkusen

FC Liverpool vs. Linzer ASK

TSC Backa Topola vs. West Ham United

Atalanta Bergamo vs. Sporting Lissabon

AEK Athen vs. Brighton & Hove Albion

Olympique Marseille vs. Ajax Amsterdam

Kostenlos ist der Zugang zu RTL+ allerdings nicht. Die Kosten für das mindestens benötigte Abo RTL+Premium belaufen sich auf 6,99 Euro im Monat.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: Der 5. Spieltag im Liveticker

Alle Partien des 5. Spieltags der Europa-League-Gruppenphase werden heute von SPOX einzeln getickert. Zudem halten wir Euch in einem Konferenz-Liveticker über alle Spiele auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

Europa League: Die heutigen Gruppenspiele auf einen Blick