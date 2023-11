Anzeige PRÄSENTIERT VON

Bayer Leverkusen spielt in der Gruppenphase der Europa League heute beim BK Häcken. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, BK Häcken vs. Bayer Leverkusen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Bayer Leverkusen ist am heutigen Donnerstag, 30. November, in der Europa League beim schwedischen Klub BK Häcken gefordert. Spielbeginn im Nya Ullevi in Göteborg ist um 21 Uhr.

Der Bundesliga-Tabellenführer ist auch in der Europa League 2023/24 noch ungeschlagen. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen hat die Werkself sechs Punkte Vorsprung auf Molde FK und Qarabag Agdam.

Um die Gruppenphase als Erster zu beenden, benötigt Leverkusen heute nur einen Punkt. Das wäre sehr wichtig, da alle Gruppenersten 2024 der Gang in die Zwischenrunde erspart bleibt und direkt ins Achtelfinale einziehen.

Am 1. Spieltag gewann Leverkusen gegen Häcken mit 4:0. Das Team von Trainer Xabi Alonso ist gut aus der Länderspielpause zurückgekehrt und gewann am vergangenen Samstag in der Bundesliga bei Werder Bremen mit 3:0.

© getty Bayer Leverkusen hat bisher alle Gruppenspiele gewonnen.

Europa League: Der 5. Spieltag im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr SC Freiburg Olympiakos Piräus 18.45 Uhr TSC Backa Topola West Ham United 18.45 Uhr AEK Athen Brighton Hove Albion 18.45 Uhr Sparta Prag Betis Sevilla 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Sporting Lissabon 18.45 Uhr Sturm Graz Rakow Tschenstochau 18.45 Uhr Maccabi Haifa Stade Rennes 21 Uhr Olympique Marseille Ajax Amsterdam 21 Uhr Glasgow Rangers Aris Limassol 21 Uhr FC Liverpool Linzer ASK 21 Uhr FC Toulouse Union Saint-Gilloise 21 Uhr FC Villarreal Panathinaikos Athen 21 Uhr Sheriff Tiraspol Slavia Prag 21 Uhr Servette Genf AS Rom 21 Uhr Mode FK Qarabag Agdam 21 Uhr Häcken BK Bayer Leverkusen

BK Häcken vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Ihr wollt BK Häcken vs. Bayer Leverkusen heute live verfolgen? Dazu benötigt Ihr einen Zugang zu RTL+, dem offiziellen Streamingkanal von RTL. Nur dort wird die Partie im Livestream gezeigt. Im Free-TV zeigt RTL heute das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki.

Zugriff auf RTL+ erhaltet Ihr über ein Abo des Premium-Pakets von RTL + (6,99 Euro im Monat). Zusätzlich ist BK Häcken vs. Leverkusen auch Teil einer vier Spiele umfassenden Konferenz auf RTL+.

Über die App RTL+ könnt Ihr den Livestream auch von unterwegs auf Eurem Smartphone oder Tablet, aber auch auch Eurem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer abrufen.

BK Häcken vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet BK Häcken vs. Bayer Leverkusen heute in Form eines schriftlichen Livetickers. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr Euch zudem über alle EL-Spiele des heutigen Tages informieren.

Hier geht's zum Liveticker BK Häcken - Bayer Leverkusen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 5. Spieltag Europa League.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe H