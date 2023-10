Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Bayer Leverkusen reist am 2. Spieltag der Europa League zu Molde FK. Ihr wollt Informationen zur Übertragung? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Europa League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Bayer Leverkusen hätte kaum besser in die Bundesliga-Saison starten können, die Mannschaft von Xabi Alonso ließ bis jetzt nur zwei Punkte liegen - und das bei einem hochklassigen Unentschieden gegen den FC Bayern. Die Leverkusener stehen mit 16 Zählern nach 6 Spieltagen und einer Torbilanz von 20:6 an der Tabellenspitze der Bundesliga, vor Stuttgart und den Bayern.

Molde FK dominierte die norwegische Eliteserien in der vergangenen Saison und wurde Meister mit 78 Punkten an 30 Spieltagen, nach nur 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Molde hatte damit 18 Punkte Vorsprung auf Bodo/Glimt auf dem 2. Platz. Der norwegische Meister qualifiziert sich jedoch nicht automatisch für die Champions League, so landete Molde nach der Qualifikationsphase für die Königsklasse in der Europa League. Dort wartet mit Leverkusen nun ein denkbar schwieriger Gegner.

Das Spiel in der Europa League steigt am heutigen Donnerstag (5. Oktober) um 21 Uhr im Aker-Stadion in Molde.

Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV

Molde FK vs. Bayer Leverkusen ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Europa League im Livestream

RTL hat sich die Rechte an der Partie gesichert, bietet die Übertragung jedoch nur per kostenpflichtigem Livestream auf RTL+ an. Um Molde FK vs. Bayer Leverkusen dort zu sehen, müsst Ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst abschließen.

Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Europa League im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für Euch! Mit dem Liveticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen zur Partie in Molde.

Hier entlang zum Liveticker Molde FK vs. Bayer Leverkusen!

Molde FK vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Molde FK vs. Bayer Leverkusen

Molde FK vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Aker-Stadion in Molde

Aker-Stadion in Molde TV:

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Tabelle in Gruppe H am 2. Spieltag

Bayer Leverkusen ist der klare Favorit in Gruppe H der Europa League. Molde leistete sich bereits eine Niederlage gegen Qarabag und steht somit schon etwas mit dem Rücken zur Wand.