FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Der FC Liverpool empfängt heute Union Saint-Gilloise am 2. Spieltag der Europa League. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels und wie Ihr die Europa League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Der FC Liverpool schloss die vergangene Saison der Premier League nur als Fünfter in der Tabelle ab, womit die Reds erstmals seit der Saison 2015/16 verpassten, sich für die Champions League zu qualifizieren. Damals war Jürgen Klopp erst einige Monate im Amt. "Wir haben versagt", brachte es Superstar Mohamed Salah ganz deutlich im Mai dieses Jahres auf den Punkt.

Liverpool erwischte bisher einen soliden Start in die PL-Saison mit 16 Punkten nach 7 Spieltagen, musste sich jedoch am vergangenen Samstag nach einer turbulenten Partie Tottenham mit 1:2 geschlagen geben. Die Reds stehen auf dem vierten Platz hinter Arsenal, Tottenham und Manchester City.

Union Saint-Gilloise hat einen guten Start in die Saison der belgischen Jupiler League erwischt und steht mit 19 Punkten nach neun Spieltagen an der Tabellenspitze.

Das heutige Duell (5. Oktober) in der Europa League wird um 21 Uhr an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Europa League im Livestream

RTL+ bietet einen Livestream zu FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise, dieser ist jedoch kostenpflichtig und braucht ein Abonnement bei dem Streamingdienst.

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Europa League im Liveticker

Falls Ihr eine Alternative zu den Livebildern sucht, ist der SPOX-Liveticker wie gemacht für Euch! Mit dem Liveticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen an der Anfield Road - Ihr verpasst kein Tor!

Hier entlang zum Liveticker FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise.

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Anfield Road in Liverpool

Anfield Road in Liverpool TV:

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Tabelle in Gruppe E am 2. Spieltag

Liverpool startete souverän in die junge Saison der Europa League mit einem 3:1 gegen LASK, womit die Reds an der Tabellenspitze der Gruppe E vor dem 2. Spieltag stehen. Union Saint-Guilloise erkämpfte sich ein 1:1 gegen Toulouse.