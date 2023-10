Anzeige PRÄSENTIERT VON

Fans der Europa League dürfen sich heute auf haufenweise Fußball freuen. Der 2. Spieltag der Gruppenphase steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt.

Mitten im Meisterschaftsbetrieb müssen 32 europäische Mannschaften am heutigen Donnerstag, den 5. Oktober, in der Europa League ran. Der Grund: Der 2. Spieltag in der Gruppenphase steht an. Eine Hälfte der 16 Partien wird um 18.45 Uhr angepfiffen, der Rest geht um 21 Uhr über die Bühne. Im Einsatz sind auch zwei Bundesligisten: der SC Freiburg und Bayer Leverkusen.

Die Freiburger sind nach dem 3:2-Sieg gegen Olympiakos heute um 18.45 Uhr gegen West Ham United gefragt. Auch die Werkself jagt ihrem zweiten Sieg im zweiten Spiel hinterher: Auswärts treffen die Leverkusener auf den FK Molde.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr den 2. Spieltag im TV und Livestream

Einzelne Spiele des zweitwichtigsten europäischen Vereinsturniers sind im Laufe der Saison im Free-TV zu sehen. Was den heutigen 2. Spieltag betrifft, ist dies jedoch nicht der Fall. Wer Freiburg oder Leverkusen in Aktion sehen möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Der Streamingdienst von RTL überträgt heute insgesamt sechs Einzelspiele und bietet all jenen, die auch die Parallelspiele im Auge behalten möchten, eine Konferenz mit allen Spielen an.

Hier die sechs Einzelspiele bei RTL+:

SC Freiburg vs. West Ham United

AS Rom vs. Servette Genf

FC Liverpool vs. Union Saint-Gilloise

AEK Athen vs. Ajax Amsterdam

Olympique Marseille vs. Brighton & Hove Albion

FK Molde vs. Bayer Leverkusen

Kostenlos ist der Zugang zu RTL+ nicht, vielmehr wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses liegen bei 6,99 Euro pro Monat (RTL+Premium).

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr den 2. Spieltag im Liveticker

Ihr habt kein RTL+-Abo, wollt jedoch trotzdem keine wichtige Spielaktion verpassen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung für Euch. Wir stellen zu jedem Spiel einen Einzelticker zur Verfügung. Außerdem bieten wir auch einen Liveticker zur Konferenz an.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Die heutigen Gruppenspiele auf einen Blick