In der Europa League werden heute mithilfe der Auslosung die Gruppen ermittelt. Hier seid Ihr bei der Ziehung live mit dabei.

Gegen wen werden Bayer Leverkusen und der SC Freiburg ihre Gruppenspiele der Europa League bestreiten? Im Liveticker der Auslosung erfahrt Ihr es.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Aus der Bundesliga haben zwei Mannschaften einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase ergattert: Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Bleibt also nur noch zu klären, in welche Gruppen sie landen und gegen wen sie die erste Phase des Turniers bestreiten.

vor Beginn Die Ziehung startet um 13 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.

vor Beginn Willkommen zur Auslosung der Europa-League-Gruppenphase.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im TV und Livestream

Die Veranstaltung wird von Sky im Pay-TV und im Livestream übertragen. Bei Sky Sport News (HD) geht die Übertragung um 13 Uhr los. Der Livestream ist bei skysport.de und in der Sky Sport App auffindbar.

Europa League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick