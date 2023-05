FC Sevilla vs. AS Rom, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Der FC Sevilla und die AS Rom stehen sich heute im Finale der Europa League gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr das Endspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Europa-League-Saison wird am heutigen Mittwoch, den 31. Mai, mit dem Finale zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom beendet. Das Spektakel, das in der Puskás Aréna in der ungarischen Hauptstadt Budapest über die Bühne geht, wird um 21 Uhr angepfiffen.

Beide Seiten setzten eine bislang makellose Finalbilanz aufs Spiel. Der FC Sevilla etwa hat noch nie ein Europa-League-Finale verloren und führt mit sechs Titeln die Liste der erfolgreichsten Vereine des Wettbewerbs mit großem Vorsprung an. Beim Gegner ist es nicht die Roma selbst, sondern deren Trainer José Mourinho, der ebenfalls noch ohne Niederlage in einem europäischen Finale ist. Fünfmal stand seine Mannschaft im Finale der Champions League, Europa League oder, wie im vergangenen Jahr, in der Conference League. Fünfmal ging sie als Sieger vom Platz.

Sevilla sicherte sich das Finalticket im Halbfinale gegen Juventus Turin, die Roma schmiss Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb.

FC Sevilla vs. AS Rom, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV und Livestream

Obwohl im heutigen Europa-League-Finale keine deutsche Mannschaft mitspielt, wird die Partie live und in voller Länge im deutschen Free-TV übertragen. RTL ist diesbezüglich der richtige Ansprechpartner. Der Countdown zum Spiel startet um 20.15 Uhr, 45 Minuten vor Anstoß also.

© getty José Mourinho ist in europäischen Finalspielen ungeschlagen.

Neben der Übertragung im Free-TV stellt der Privatsender auch eine Übertragung im Livestream zur Verfügung. Dafür müsst Ihr bei RTL+ vorbeischauen, das ebenfalls keine Sekunde des Finals auslässt, allerdings kostenpflichtig ist. Zur Auswahl stehen mehrere Abo-Varianten. Das Premium-Paket ist mit einer monatlichen Gebühr in Höhe von 6,99 Euro das billigste.

FC Sevilla vs. AS Rom, Übertragung: Finale der Europa League heute im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, RTL oder RTL+ zu nutzen, müssen trotzdem nicht auf das Finale zwischen Sevilla und der Roma verzichten. Denn: SPOX tickert das Duell live und ausführlich mit. Wir sind auch bis zu einem möglichen Elfmeterschießen live mit dabei.

Hier geht es zum Liveticker des Europa-League-Finals zwischen dem FC Sevilla und AS Rom.

