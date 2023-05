Anzeige

Im Finale der Europa League stehen sich heute der FC Sevilla und die AS Rom gegenüber. Wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Übertragung im Free-TV geben wird, erfahrt Ihr hier.

Die Fußball-Saison in Europa ist noch nicht ganz zu Ende, in Spanien und Frankreich wird beispielsweise noch gespielt. Nichtsdestotrotz findet am heutigen Mittwoch, den 2 Juni, bereits das erste der europäischen Finalspiele statt. Im Endspiel um die Europa League stehen sich nämlich der FC Sevilla und die AS Rom in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, gegenüber. Ab 21 Uhr rollt der Ball.

Beide Finalisten befinden sich aktuell nicht wirklich in bestechender Form. Die Andalusier nahmen aus den vergangenen drei Ligaspielen lediglich zwei Zähler mit und liegen in der Tabelle der spanischen Primera Division auf Rang elf. Allerdings kann man in der Europa League grundsätzlich immer darauf zählen, dass Sevilla abliefert. An die sechs Europa-League-Titel von Sevilla kommt keine andere Mannschaft Europas auch nur annähernd ran.

Der amtierende Conference-League-Gewinner aus Rom ist sogar bereits seit sieben Ligaspielen sieglos, so dass man sogar um den Europa-League-Startplatz bangen muss. Mit einem heutigen Sieg wäre das Ligaergebnis jedoch bedeutungslos, da man als Europa-League-Sieger für die Champions League automatisch qualifiziert ist.

Europa League Finale, Übertragung heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Sevilla vs. AS Rom im TV und Livestream

Zum Finale der Europa League wird heute eine Free-TV-Übertragung geboten. Mit dieser Aufgabe wurde der Privatsender RTL beauftragt, der ab 20.15 Uhr Vorberichte und Livebilder aus Budapest liefert. Dies gilt nicht nur für die Übertragung im Free-TV, sondern auch für den Livestream, den RTL parallel dazu bei RTL+ zur Verfügung stellt. Allerdings wird dafür ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, dabei stehen mehrere Abo-Varianten zur Auswahl:

RTL+ Premium (6,99 Euro pro Monat)

(6,99 Euro pro Monat) RTL+ Premium Duo (7,99 Euro pro Monat, ist jedoch nur noch von Bestandskunden nutzbar)

(7,99 Euro pro Monat, ist jedoch nur noch von Bestandskunden nutzbar) RTL+ Max (die ersten 3 Monate 9,99 Euro pro Monat, dann 12,99 Euro pro Monat)

(die ersten 3 Monate 9,99 Euro pro Monat, dann 12,99 Euro pro Monat) RTL+ Family (die ersten 3 Monate 14,99 Euro pro Monat, dann 18,99 Euro pro Monat)

Europa League Finale, Übertragung heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Sevilla vs. AS Rom im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen live mitverfolgen, wir bieten zum Duell einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Europa-League-Finals zwischen dem FC Sevilla und AS Rom.

Europa League Finale, Übertragung heute live im Free-TV? So seht Ihr FC Sevilla vs. AS Rom im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Sevilla vs. AS Rom

FC Sevilla vs. AS Rom Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 31. Mai 2023

31. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Puskás Aréna, Budapest (Ungarn)

Puskás Aréna, Budapest (Ungarn) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

© getty José Mourinhos Bilanz in europäischen Finalspielen ist makellos.

FC Sevilla vs. AS Rom: Das Finale der Europa League