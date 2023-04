Europa League: Sevilla schmeißt Manchester United raus - Juve im Halbfinale

Anzeige

Rekordsieger FC Sevilla hat Manchester United bezwungen und kann vom nächsten Titel in der Europa League träumen. Die Spanier nutzten erneut die Patzer der Engländer aus und setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel mit 3:0 (1:0) durch. Im Halbfinale trifft Sevilla nun auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin, dem parallel ein 1:1 (1:1) bei Sporting Lissabon dank des Hinspiel-Erfolgs reichte.

In Sevilla profitierte der sechsmalige Europapokalsieger dabei erst von einem Fehlpass von United-Kapitän Harry Maguire, den Youssef En-Nesyri (8.) zur Führung für Sevilla nutzte. Der Stürmer war erneut nach einem Patzer von Manchesters Keeper David de Gea (81.) erfolgreich, dem der Ball bei der Annahme vom Fuß sprang. Loic Bade hatte zuvor zum 2:0 getroffen (47.). Maguire hatte im Hinspiel (2:2) bereits eines von zwei späten Eigentoren verschuldet, wodurch Manchester eine 2:0-Führung verspielte.

Im Parallelspiel erzielte Juves Adrien Rabiot (9.) das entscheidende Tor für die Italiener, für die es wenige Stunden vor Anpfiff der Partie positive Nachrichten aus der Heimat gegeben hatte. Das oberste nationale Sportgericht hatte den Abzug von 15 Punkten wegen Bilanzfälschung in der Liga vorerst ausgesetzt, wodurch Juve vorübergehend auf den dritten Platz in der Serie A klettert. Der Treffer von Marcus Edwards (20., Foulelfmeter) reichte Lissabon nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel nicht fürs Weiterkommen.

In der Conference League hat der AC Florenz den Vormarsch italienischer Klubs im Europapokal fortgesetzt. Der Verein aus der Toskana verlor am Donnerstag zwar vor eigenem Publikum 2:3 (0:1) gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen, zog dank des 4:1-Erfolgs im Hinspiel aber ins Halbfinale der Conference League ein. Florenz musste nach einem 0:3-Rückstand noch zittern, ehe Riccardo Sottil (78.) und Gaetano Castrovilli (90.+2) die Nerven beruhigten.

Zuvor hatten Inter Mailand und der AC Mailand das Halbfinale der Champions League erreicht. Erstmals seit 20 Jahren stehen somit zwei italienische Klubs in der Vorschlussrunde der Königsklasse. Zudem zog Juventus Turin am Donnerstag ins Halbfinale der Europa League ein.

Florenz trifft im Halbfinale auf den FC Basel. Die von Heiko Vogel trainierten Schweizer gewannen bei OGC Nizza 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung, im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt. Den zweiten Finalisten ermitteln West Ham United und AZ Alkmaar.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Halbfinal-Begegnungen finden am 11. und 18. Mai statt, das Endspiel am 7. Juni in Prag. Der Bundesliga-Vertreter 1. FC Köln war bereits in der Gruppenphase gescheitert.