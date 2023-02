Union Berlin vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

In der Europa League spielt Union Berlin heute gegen Ajax Amsterdam um den Einzug ins Achtelfinale. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Playoff-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Union Berlin vs. Ajax Amsterdam: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Achtelfinale der Europa League oder raus - um das geht es für Union Berlin am heutigen Donnerstag, 23. Februar. Die Eisernen empfangen Ajax Amsterdam zum Rückspiel der Playoffs. Spielbeginn im Stadion an der Alten Försterei ist um 21 Uhr.

Nach dem 0:0 vor Wochenfrist in Amsterdam hat der Bundesligist eine gute, aber auch gefährliche Ausgangslage. Mit einem Sieg stünden die heimstarken Berliner im Achtelfinale. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten würde es in de Verlängerung gehen. Steht es auch noch dieser immer noch Unentschieden, fällt die Entscheidung über den Achtelfinaleinzug im Elfmeterschießen. Gewinnt Ajax in Berlin, sind die Niederländer eine Runde weiter.

Am vergangenen Sonntag hakte der Union-Motor etwas. Im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 kam das Team von Trainer Urs Fischer nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste dadurch den Sprung an die Tabellenspitze. Besser meisterte Ajax die Generalprobe. Der niederländische Traditionsverein gewann in der Eredivisie mit 4:0 gegen Sparta Rotterdam.

Union Berlin, vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Heute kommen alle Fußballfans in den Genuss einer Liveübertragung von Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im Free-TV. Auf RTL beginnt die Live-Übertragung um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und den Experten Karl-Heinz Riedle und Lothar Matthäus kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel.

Darüber hinaus kann das Spiel auch via der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+, im Livestream verfolgt werden. Für RTL + benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat.

Ebenfalls auf RTL+ ist Union vs. Ajax ab 21 Uhr Teil einer Konferenz. Diese können Abo-Inhaber die Website und die RTL+-App auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen.

© getty Laura Papendick fungiert bei der Liveübertragung von RTL als Moderatorin.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr garantiert nichts von der Partie.

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin vs. Ajax Amsterdam.

Hier geht's zum Liveticker der EL-Konferenz.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - K. Behrens, Becker

Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Juranovic, R. Khedira, Roussillon, Thorsby, Laidouni - K. Behrens, Becker Amsterdam: Rulli - Rensch, J. Timber, Bassey, Wijndal - Klaasen, Taylor - Kudus Berghuis, Bergwijn - Tadic

Europa League: Die Rückspiele in den Playoffs der K.o.-Phase im Überblick