Manchester United vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Manchester United empfängt heute den FC Barcelona zum Playoff-Rückspiel der Europa League. Wir geben alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und im Livestream und empfehlen euch einen Liveticker.

Europa League, Manchester United vs. FC Barcelona: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Stelldichein der Superstars im Old Trafford! Manchester United hat am heutigen Donnerstag, 23. Februar, den FC Barcelona in der Europa League zum Playoff-Rückspiel zu Gast. Angepfiffen wird der Kracher des heutigen EL-Abends um 21 Uhr.

Das Schlechte an diesem Playoff-Duell ist, dass eines der beiden europäischen Spitzenteams heute ausscheiden muss. Das kann nach dem 2:2 im Hinspiel in Barcelona noch beide Mannschaften treffen. Fest steht: Der Sieger nach 90 Minuten steht im Achtelfinale. Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, muss die Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Mit Manchester United und dem FC Barcelona treffen heute zwei der aktuell formstärksten europäischen Mannschaften aufeinander. Die Red Devils sind wettbewerbsübergreifend seit dem 10. Dezember 2022 ungeschlagen. In der Premier League kletterten sie auf Platz drei mit Kontakt zu den beiden Spitzenteams FC Arsenal und Manchester City. Der FC Barcelona verlor letztmals gar erst am 26. Oktober 2022. In La Liga liegt Barca klar vor Real Madrid.

Manchester United vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Live zu sehen ist Manchester United vs. FC Barcelona heute nur auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+, im Livestream. Die im Besitz der Übertragungsrechte an der Europa League befindliche Mediengruppe RTL entschied sich heute Union Berlin vs. Ajax Amsterdam zum Livespiel im Free-TV zu machen.

Für RTL + benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Für dieses kann man ein 30-tägiges Probemonat abschließen und somit Manchester United vs. FC Barcelona kostenlos verfolgen. Ebenfalls auf RTL+ ist das Gastspiel des FC Barcelona in Manchester Teil einer vier EL-Spiele umfassenden Konferenz.

Nach der Anmeldung auf RTL+ könnt Ihr den Livestream über die Website und die RTL+-App, diese gibt es auch für die meisten Smart-TVs, abrufen.

Manchester United vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel Manchester United vs. FC Barcelona heute nicht via RTL+ live verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos!

Hier geht's zum Liveticker Manchester United vs. FC Barcelona.

Hier geht's zum Liveticker der EL-Konferenz.

© getty Marcus Rashford traf im Hinspiel für Manchester United.

Manchester United vs. FC Barcelona, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: de Gea - Shaw, Martinez, Varane, Dalot - Casemiro, Sabitzer - Bruno Fernandes, Rashford, Sancho - Weghorts

de Gea - Shaw, Martinez, Varane, Dalot - Casemiro, Sabitzer - Bruno Fernandes, Rashford, Sancho - Weghorts FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - F. de Jong, Busquets, Kessié - Raphinha, Lewandowski, Fati

Europa League: Die Rückspiele in den Playoffs der K.o.-Phase im Überblick