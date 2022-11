Qarabag Agdam vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer SC Freiburg muss heute in der Gruppenphase der Europa League gegen Qarabag Agdam ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Von der 0:5-Klatsche beim FC Bayern München vor ein paar Wochen hat sich der SC Freiburg mittlerweile wieder mehr als nur erholt. Seitdem können die Breisgauer in der Bundesliga zwei Siege vorweisen, im DFB-Pokal ist man ebenfalls eine Runde weiter und in der Europa League holte man gegen Olympiakos Piräus einen Punkt.

Wobei die Freiburger in der Europa League keinen Druck mehr haben, auch am heutigen Donnerstag, den 3. November, wenn es am sechsten und letzten Spieltag gegen Qarabag Agdam geht. Mit sechs Punkten Vorsprung steht der SCF bereits als Gruppensieger fest und darf somit direkt ins Achtelfinale des Bewerbs. Dahinter wird es jedoch spannend, aktuell ist Qarabag Zweiter, der Vorsprung auf den Dritten aus Nantes beträgt jedoch nur einen Zähler. Wer holt sich den zweiten Platz?

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SC Freiburg 5 4 1 0 12:2 10 13 2 Qarabağ FK 5 2 1 2 8:4 4 7 3 FC Nantes 5 2 0 3 4:11 -7 6 4 Olympiakos Piräus 5 0 2 3 2:9 -7 2

© getty Der SC Freiburg hat einen Platz im Achtelfinale der Europa League bereits sicher.

Qarabag Agdam vs. SC Freiburg, Europa League: Wann und wo?

Das Spiel zwischen Qarabag Agdam und dem SC Freiburg steigt heute um 18.45 Uhr, als Spielstätte dient die Azersun-Arena in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. In der Hinrunde setzte sich das Team von Trainer Christian Streich mit 1:0 durch.

Qarabag Agdam vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

RTL heißt die Adresse, an die sich Fußballfans in dieser Saison wenden müssen, wenn sie Spiele der Europa League schauen möchten. Dies ist auch heute der Fall, im Free-TV wird Qarabag gegen Freiburg jedoch nicht gezeigt, dafür im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+.

Mehrere Abo-Varianten werden dafür angeboten: Einerseits RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo, das monatlich 7,99 Euro kostet und nur mehr von Bestandskunden genutzt werden kann, und zu guter Letzt noch das RTL+ Max, für das die ersten sechs Monate lang 9,99 Euro je Monat anfallen, danach erhöht sich der Preis auf 12,99 Euro. Bei allen drei Paketen darf das Abo zuerst einmal einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Qarabag Agdam vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX während des Spiels im Einsatz. Wir beschreiben für Euch das gesamte Spielgeschehen in Form eines Livetickers. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Qarabag Agdam vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Qarabag Agdam vs. SC Freiburg

Qarabag Agdam vs. SC Freiburg Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 6

6 Datum: 3. November 2022

3. November 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Azersun-Arena, Baku

Azersun-Arena, Baku Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

