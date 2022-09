In der Europa League treten heute Manchester United und Real Sociedad gegeneinander an. SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

Manchester United will seine Siegesserie auch in der Europa League fortsetzten. Dafür müssen die Red Devils heute in der Gruppenphase gegen Real Sociedad bestehen. Ob es dem Team von Erik ten Hag gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

Manchester United vs. Real Sociedad: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester United hätte sich nicht besser vom katastrophalen Saisonstart erholen können, auf die zwei Niederlagen in er Liga folgten gleich vier Siege hintereinander, zuletzt besiegte man den Tabellenführer Arsenal mit 3:1. Nun will das Team von Trainer Erik ten Hag den Schwung auch auf die europäische Bühne mitnehmen. Mit Real Sociedad steht den Red Devils jedoch ein starker Gegner gegenüber, obwohl die Spanier aktuell nur im Mittelfeld der Primera Division verweilen.

Vor Beginn: Es ist eines von 16 Spielen am heutigen Donnerstag. Und es ist eine von acht Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden. Gespielt wird im Old Trafford in Manchester.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase. Manchester United trifft auf Real Sociedad.

Manchester United vs. Real Sociedad: Europa League heute im TV und Livestream

Zum Spiel gibt es heute keine Free-TV-Übertragung, trotzdem ist RTL für die Ausstrahlung verantwortlich. Der Privatsender zeigt das Duell nämlich live und in voller Länge in seinem Livestream bei RTL+. Die Vorberichte zum Einzelspiel gehen um 20.30 Uhr los. Der Zugang zu RTL+ ist jedoch kostenpflichtig.

