Die Europa League ist zurück! Heute wird der 1. Spieltag gespielt, auch zwei Bundesligisten sind im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der Europa League live im TV und Livestream sehen könnt.

Erst am vergangenen Dienstag wurde die Champions League eröffnet, nun folgt zwei Tage später auch die Europa League. Am heutigen Donnerstag, den 8. September, beginnt die sechs Runden lange Gruppenphase mit Spieltag Nummer eins. Mit dem SC Freiburg und Union Berlin kämpfen in dieser Saison auch zwei deutsche Mannschaften um den Titel, den Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison sensationell gewinnen konnte.

Heute sind bereits alle 32 Mannschaften im Einsatz, das heißt also, dass 16 Partien absolviert werden - acht davon werden um 18.45 Uhr angepfiffen, die anderen acht dann um 21 Uhr. Union spielt um 18.45 Uhr zuhause gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien, die Freiburger kriegen es - auch daheim - mit Qarabag Agdam (Aserbaidschan) zu tun.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte liegen auch in dieser Spielzeit bei RTL. Im Laufe der Saison werden Spiele im Free-TV bei RTL und RTL Nitro übertragen - wobei das hauptsächlich für die deutschen Spiele gilt -, noch mehr sind jedoch bei RTL+ im kostenpflichtigen Livestream zu sehen.

Von den beiden deutschen Partien ist Freiburg gegen Qarabag im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Countdown zum Spiel beginnt bereits um 20.15 Uhr. Mit Laura Papendick als Moderatorin sowie den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle sind beim Privatsender wieder altbekannte Gesichter zu sehen.

Insgesamt sieben Partien bietet RTL dann auch noch im Livestream bei RTL+ an. Zu den sieben Spielen zählen die beiden deutschen ebenfalls mit dabei. Außerdem zeigt RTL+ die Partien auch in Form einer Konferenz, wobei da auch die Conference League mit drinnen ist.

Um die Livestreams bei RTL+ nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abo, besser gesagt den Season Pass für 29,90 Euro. Dieser erlaubt Euch, zehn Monate lang die Europa-League- und Conference-League-Topspiele sowie das Finale zu schauen.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Liveticker

Wer jedoch kein RTL+-Abo besitzt, kann die Europa League auch anders verfolgen. Bei SPOX wird der komplette Spieltag sowohl einzeln als auch in einer Konferenz, die um 18.45 Uhr beginnt, im Liveticker angeboten.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Der heutige 1. Spieltag