Heute wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Die gesamte Ziehung könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Die Europa-League-Gruppenphase besteht aus acht Vierer-Gruppen, die heute ausgelost werden. Wo landen die deutschen Klubs? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die 32 Mannschaften, die an der Europa-League-Saison 2022/23 teilnehmen, stehen fest. Darunter befinden sich mit dem SC Freiburg und Union Berlin auch zwei Bundesligisten. Wo werden sie landen? Auf jeden Fall nicht in derselben Gruppe, denn Mannschaften aus demselben Verband dürfen dies nicht. Eine Gruppe kann zudem auch nicht aus zwei oder mehr Klubs aus demselben Topf gebildet werden. Insgesamt gibt es vier Töpfe, Freiburg und Union befinden sich beide in Topf 3.

Vor Beginn: Die Ziehung geht um 13 Uhr los und findet im türkischen Istanbul statt, wo gestern auch die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase über die Bühne ging.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Gruppenphase der Europa League.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Auslosung kümmert sich heute der Pay-TV-Sender Sky. Gezeigt wird die Veranstaltung auf dem Sender Sky Sport News, um 13 Uhr geht's los. Außerdem bietet auch die UEFA selbst die Auslosung im kostenlosen Livestream bei uefa.tv an.

Europa League: Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Manchester United (ENG) Stade Rennes (FRA) Union Berlin (GER) Royale Union Saint-Gilloise (BEL) AS Rom (ITA) AS Monaco (FRA) Sheriff Tiraspol (MLA) Nantes (FRA) FC Arsenal (ENG) Real Sociedad (ESP) Real Betis (ESP) HJK Helsinki (FIN) Lazio Rom (ITA) Feyenoord (NED) FC Midtjylland (DEN) Sturm Graz (AUT) Sporting Braga (POR) PSV Eindhoven (NED) FK Bodö/Glimt (NOR) AEK Larnaca (CYP) Roter Stern Belgrad (SRB) Qarabag FK (AZE) Ferencvaros Budapest (HUN) Omonia Nikosia (CYP) Dynamo Kiew (UKR) Malmö FF (SWE) SC Freiburg (GER) FC Zürich (SUI) Olympiakos (GRE) Ludogorets (BUL) Fenerbahce Istanbul (TUR) Trabzonspor (TUR)