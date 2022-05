Glasgow Rangers vs. RB Leipzig, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Woche nach dem Hinspiel steigt heute in Glasgow das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen den Rangers und RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

RB Leipzig hat sich mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen BVB-Bezwinger Glasgow Rangers eine gute Ausgangslage für das Halbfinal-Rückspiel verschafft.

Die Partie geht am heutigen Donnerstag, den 5. Mai, im Ibrox Stadium in Glasgow, Schottland, über die Bühne. Angepfiffen wird das alles entscheidende Spiel um 21 Uhr, als Schiedsrichter ist der Portugiese Artur Soares Dias im Einsatz.

Das Finale ist also für die Roten Bullen zum Greifen nah. Ebenfalls zum Greifen nah ist aber auch ein rein deutsches Europa-League-Endspiel. Im zweiten Halbfinale, das Eintracht Frankfurt und West Ham United bestreiten, führen nach dem Hinspiel die Hessen mit 2:1.

Auch das Rückspiel zwischen Frankfurt und West Ham wird heute um 21 Uhr angestoßen. Was dabei zusätzlich für die Frankfurter spricht: Sie spielen zuhause vor ihren Fans, die sich besonders in den Spielen der Europa League als besonders wertvoll ausgezeichnet haben.

© getty RB Leipzig führt nach dem Halbfinal-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers mit 1:0.

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, das Rückspiel zwischen den Rangers und RB Leipzig heute live und in voller Länge zu verfolgen: RTL+. Die Mediengruppe RTL besitzt zwar die Übertragungsrechte für die Europa League, zeigt jedoch keineswegs alle Spiele im Free-TV. Der Streamingdienst RTL+ hingegen schon. So sind dort beide Halbfinal-Rückspiele der Europa League, aber auch die der Conference League heute jeweils im Einzelstream zu sehen. Zusätzlich bietet RTL+ auch eine Konferenz, die beide Rückspiele der Europa League beinhaltet, an.

Um Zugriff auf das Angebot von RTL+ zu bekommen, braucht Ihr ein Abonnement. Dabei werden Euch zwei Varianten angeboten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat und RTL+ Premium Duo 7,99 Euro für pro Monat.

Österreichischen Europa-League-Fans bietet Sky Rangers vs. Leipzig an. Übertragen wird das Duell bei Sky Sport Austria 3 (HD). Frankfurt gegen West Ham ist bei Sky Sport Austria 2 (HD) zu sehen. Darüber hinaus könnt Ihr bei Sky Sport Sport Austria 1 (HD) die "UEFA Superdonnerstag"-Konferenz, in der auch die Conference-League-Spiele gezeigt werden, verfolgen.

Auf den Livestream von Sky bekommt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket Zugriff.

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute im Liveticker

Wer kein gültiges RTL+-Abonnement besitzt und wem auch das österreichische Angebot versperrt bleibt, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen und so live mit dabei sein, wenn sich die Rangers und RB Leipzig fürs Finale duellieren.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig.

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Glasgow Rangers vs. RB Leipzig

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig Wettbewerb: Europa League, Halbfinale (Rückspiel)

Europa League, Halbfinale (Rückspiel) Datum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ibrox Stadium, Glasgow (Schottland)

Ibrox Stadium, Glasgow (Schottland) Livestream (DE): RTL+

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria

Liveticker: SPOX

