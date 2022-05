Eintracht Frankfurt hat es geschafft! Dank einer tollen Leistung im Halbfinale der Europa League, steht die SGE im Finale des Wettbewerbs. Doch wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

In der Saison 2009/10 wurde der zweitwichtigste europäische Klub-Wettbewerb reformiert und die Europa League wurde geboren. Seitdem stand keine Bundesligamannschaft im Finale des Wettbewerbs. Eintracht Frankfurt hat diese Negativserie beendet und trifft nun im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers.

Das Finale findet am Mittwoch, den 18. Mai, im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 21 Uhr.

Im Halbfinale des Wettbewerbs setzte sich das Team von Oliver Glasner dank einer couragierten Leistung letztendlich souverän gegen West Ham durch. Bemerkenswert: Im Viertelfinale der Europa League kegelte Eintracht Frankfurt den großen Favoriten FC Barcelona aus dem Wettbewerb.

Im Finale trifft Eintracht Frankfurt nun auf die Glasgow Rangers. Die Glasgow Rangers buchten sich dank eines 3:1-Erfolgs im Halbfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig ihr Final-Ticket und verhinderten so ein deutsches Duell im Endspiel der Europa League.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League?

Nur Teile der diesjährigen Saison der Europa League waren im Free-TV zu sehen. Im Halbfinale wurde beispielsweise immer nur eine Partie der deutschen Vertreter gezeigt, das Parallelspiel sah man nur im Livestream.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League? - Die Übertragung im TV

Guten Nachrichten für alle Frankfurt-Fans! Das Europa League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers zeigt der Kölner Privatsender RTL am Mittwoch, den 18. Mai, live und vollumfänglich im Free-TV.

RTL zeigt in dieser Saison ausgewählte Spiele der Europa League im Free-TV, das gilt auch für Finale des Wettbewerbs. Ab 21.00 Uhr seht Ihr die Partie auf RTL also live und in voller Länge im TV.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League? - Die Übertragung im Livestream

RTL bietet Euch auch die Möglichkeit, das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers live und in voller Länge im Livestream zu erleben. Um den Livestream des Privatsenders sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei RTL+.

Das schlägt mit monatlichen 4,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr das Angebot von RTL+ einen Monat lang kostenfrei testen und so das Finale der Europa League live und vollumfänglich im Livestream verfolgen.

© getty Rafael Borre erzielte im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham den 1:0-Siegtreffer.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League? - Die Infos im Überblick

Event: Finale der Europa League

Finale der Europa League Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Datum: 18. Mai

18. Mai Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League? - Die Übertragung im Liveticker

Ihr könnt am 18. Mai das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX richtig aufgehoben. Wir verfolgen für Euch die Partie nämlich in einem ausführlichen Liveticker und Ihr verpasst so keine Szene des Spiels.

Europa League: Die Sieger im Überblick