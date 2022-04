Eintracht Frankfurt spielt heute im Halbfinale der Europa League bei West Ham United. Wer das Hinspiel live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

Folgt am heutigen Donnerstag, 28. April, für Eintracht Frankfurt die nächste magische Nacht in der Europa League? Nach den grandiosen Auftritten im Viertelfinale gegen den FC Barcelona steht für die Hessen heute das Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United an. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Olympiastadion in London.

Beim derzeitigen Tabellensiebten der Premier League will sich Frankfurt eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag erspielen. Die Hoffnung darauf kommt nicht von ungefähr. Denn auswärts liefert die Eintracht in dieser Saison regelmäßig magische Nächte ab. Kein anderes Team blieb in der Europa League in der Fremde ungeschlagen, die bisherigen K.o.-Duelle mit Betis Sevilla und dem FC Barcelona entschied die Eintracht jeweils im gegnerischen Stadion für sich.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt West Ham United Rückspiel

Wer zeigt / überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream?

In Deutschland liegen die exklusiven Übertragungsrechte im TV und im Livestream an der Europa League in dieser Saison bei der Mediengruppe RTL. Immer, wenn donnerstags in der Europa League gespielt wird, kommt eine Begegnung live im Free-TV. Handelt es sich beim heutigen Free-TV-Spiel um West Ham United vs. Eintracht Frankfurt? Das und alles weitere zur Übertragung des Halbfinal-Hinspiels zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute live im TV?

RTL hatte heute bei zwei Halbfinalspielen mit deutscher Beteiligung die Qual der Wahl - entschied sich aber West Ham United vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV zu zeigen. Die Übertragung des Privatsenders RTL beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle. Als Kommentatoren sind dann Marco Hagemann und Steffen Freund im Einsatz.

Auch in Österreich kann West Ham United vs. Eintracht Frankfurt live im TV verfolgt werden. Zum einen auf ORF1 im Free-TV, zum anderen auf Sky Sport Austria 1 (HD) in einer Konferenz oder auf Sky Sport Austria 2 (HD) als Einzelspiel im Pay-TV. So könnt Ihr ORF1 in Teilen Deutschlands empfangen.

Wer zeigt / überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute im Livestream?

Im Livestream könnt Ihr West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live über RTL+ verfolgen - auch in einer Konferenz mit RB Leipzig vs. Glasgow Rangers und den beiden Halbfinal-Hinspieler der Conference League. Ein Abo dafür kostet entweder 4,99 Euro im Monat (RTL+ Premium) oder 7,99 Euro im Monat (RTL+ Premium Duo). RTL+ Premium kann allerdings 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

In Österreich erhaltet Ihr einen kostenlosen Livestream in der ORF-TV-Thek. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream über die SkyGo-App oder via einem kostenpflichtigen SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wer zeigt / überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Nichts vom Halbfinal-Hinspiel zwischen West Ham United verpasst Ihr heute selbstverständlich auch im Liveticker von SPOX. Klickt rein, und seid bereits weit vor Spielbeginn auf dem aktuellen Stand der Geschehnisse in London.

Hier geht's zum Liveticker West Ham United vs. Eintracht Frankfurt.

Wer zeigt / überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Hinspiel)

Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 28. April 2022

28. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion (London)

Olympiastadion (London) Free-TV (DE): RTL

Livestream (DE): RTL+

Free-TV (AT): ORF1

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria, ORF-TVThek

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre