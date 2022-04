In der Europa League findet heute die Viertelfinal-Hinrunde mit statt. Wie Ihr die vier Begegnungen live im TV und Livestream sehen könnt und wer sich um die Übertragung kümmert, erfahrt Ihr hier.

Die Europa League geht in die spannende Phase! Das Viertelfinale wird am heutigen Donnerstag, den 7. April, mit den vier Hinspielpartien eröffnet. Mit dabei sind auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Die Roten Bullen treffen um 18.45 Uhr auf Atalanta Bergamo, die Eintracht kriegt es um 21 Uhr zuhause mit dem FC Barcelona zu tun. Ebenfalls um 21 Uhr werden auch die anderen zwei Partien angepfiffen: West Ham United empfängt Olympique Lyon, die Glasgow Rangers sind zu Gast bei Sporting Braga.

Europa League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Donnerstag, 7. April 2022 18.45 Uhr RB Leipzig Atalanta Bergamo Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt FC Barcelona Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr West Ham United Olympique Lyon Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Sporting Braga Glasgow Rangers

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung der Europa League zuständig. RTL+, der Streamingdienst von RTL, überträgt alle Spiele live und in voller Länge. Neben den Einzelspielen bietet RTL+ auch eine Konferenz an. Mit dieser könnt Ihr zudem auch die Viertelfinal-Hinspiele der Conference League verfolgen.

© getty RB Leipzig trifft im Viertelfinale auf Atalanta Bergamo.

Gratis ist der Zugang zum RTL+-Angebot nur einen Monat lang. Wenn der Probemonat abgelaufen ist, müsst Ihr entweder 4,99 Euro pro Monat für RTL+ Premium oder 7,99 Euro monatlich für RTL+ Premium Duo bezahlen.

Doch nicht für jedes Spiel wird heute ein Abo benötigt. Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona etwa wird nämlich auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Um 20.15 Uhr melden sich diesbezüglich die Moderatorin Laura Papendick und der Experte Karl-Heinz Riedle.

Der österreichische Free-TV-Sender ORF1 bietet zudem das Spiel zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an.

Weiters besitzt in Österreich auch Sky die Übertragungsrechte an der Europa League, so dass alle vier Spiele auch bei Sky Sport Austria im Pay-TV und im Livestream, der via SkyGo-Abo oder SkyTicket freischaltbar ist, zu sehen sind.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im Liveticker

SPOX tickert alle vier Spiele live und ausführlich mit - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Ihr könnt also auswählen, welches Spiel Ihr verfolgen wollt. So verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick