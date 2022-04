RB Leipzig empfängt zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League Atalanta Bergamo aus Italien. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie Im Liveticker mitverfolgen.

Die Europa-League-Reise der Leipziger geht heute mit Beginn der Viertelfinalrunde weiter. Im Hinspiel steht den Sachsen der italienische Klub Atalanta Bergamo gegenüber. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Obwohl es sich bereits um das Viertelfinale handelt, ist heute das erste Spiel, das RB Leipzig in der K.o.-Phase nach den Playoffs bestreitet. Im Achtelfinale hätten die Sachsen eigentlich auf Spartak Moskau treffen sollen. Aufgrund des Ausschlusses russischer Mannschaften wegen des Ukraine-Konflikts zogen die Roten Bullen jedoch kampflos in die Runde der letzten Acht, wo jetzt der Serie-A-Klub Atalanta Bergamo wartet.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.45 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo: Viertelfinale der Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie wird heute im Livestream von RTL+ live und in voller Länge übertragen. Neben dem Einzelspiel bietet der Streamingdienst von RTL das Duell auch in einer Konferenz an.

In Österreich überträgt der öffentlich-rechtliche Sender ORF1 das Spektakel - sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Europa League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick