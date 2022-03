FC Barcelona vs. Galatasaray, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

FC Barcelona empfängt zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

FC Barcelona gegen Galatasaray Istanbul - oder das Duell zweier ehemaliger Größen. Der FC Barcelona überwintert seit der Saison 2003/04 zum ersten Mal wieder in der Europa League. Galatasaray, das in der vergangenen Saison noch die Liga als Zweiter beendete, spielt eine katastrophale Süper-Lig-Saison 2021/22. Als aktuell Tabellenzwölfter ist der Traditionsklub aus Istanbul nur sieben Punkte vor den Abstiegsrängen.

FC Barcelona vs. Galatasaray, Übertragung: Europa League - Wann und wo?

Die beiden taumelnden Vereine stehen sich nun im Achtelfinale der Europa League gegenüber. Das Hinspiel geht am heutigen Donnerstag, den 10. März, über die Bühne. Die Begegnung wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Camp Nou in Barcelona. Das Schiedsrichterteam kommt aus Frankreich und wird von Benoit Bastien angeführt.

FC Barcelona vs. Galatasaray, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Wer heute FC Barcelona gegen Galatasaray live und in voller Länge verfolgen möchte, hat nur eine Möglichkeit: RTL+. Der Streamingdienst der RTL-Mediengruppe zeigt in dieser Saison nämlich die Spiele der Europa League und Conference League. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht die Übertragung los. Drei weitere Achtelfinal-Hinspiele (auch in Form einer Konferenz, die auch die Conference League beinhaltet) werden heute von RTL+ gezeigt.

Um RTL+ jedoch nutzen zu können, braucht Ihr zuerst ein Abonnement. Ihr könnt dabei auswählen zwischen RTL+ Premium, das monatlich 4,99 Euro kostet, oder RTL+ Premium Duo, das für 7,99 Euro pro Monat zu haben ist. Wer ausschließlich die Spiele der Europa League und Conference League sehen möchte, nimmt am besten den Season Pass für einen Preis von 9,98 Euro.

FC Barcelona vs. Galatasaray, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung auf RTL+ bietet SPOX eine weitere Möglichkeit, wie Ihr Barca gegen Gala live verfolgen könnt - nämlich den detaillierten Liveticker. Noch dazu könnt Ihr den kompletten Europa-League-Abend mit Hilfe des Konferenz-Livetickers schauen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie FC Barcelona vs. Galatasaray Istanbul.

Hier geht es zum Liveticker der Donnerstags-Konferenz.

© getty Wie weit schafft es Barca in der Europa League?

Europa League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick